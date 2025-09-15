Resmi Gazete: 2026-2028 dönemi yatırım programı hazırlıkları genelgesi yayımlandı

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan “2026-2028 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi”nde, On İkinci Kalkınma Planı’nın uygulandığı 2024-2028 döneminde sürdürülebilir büyüme hedefinin öne çıktığı belirtildi. Genelgede, makroekonomik istikrarı korumanın, üretimi artırmanın ve toplumun refahını yükseltmenin temel hedef olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda kamu harcamalarında tasarruf yapılacağı, enflasyonun düşürülerek fiyat istikrarının korunacağı, yurtiçi tasarrufların artırılacağı, cari açığın azaltılacağı ve kamu mali disiplininin güçlendirileceği ifade edildi.

“ÖZEL SEKTÖRÜ DESTEKLEYEN YATIRIMLAR ÖNCELİKLİ”

Genelgede, kamu kaynaklarının verimli kullanılacağına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: "Kamu yatırım öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette belirlenecek, iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştirecek nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir."

Ayrıca kamu kesimi yatırımlarının, özel sektör yatırımlarını tamamlayıcı nitelikte planlanacağı, yatırımların maliyet etkin, zamanında ve verimli şekilde gerçekleştirilmesine özen gösterileceği kaydedildi.

2026 yılı yatırım programında zorunlu haller dışında yeni proje kabul edilmeyeceği belirtildi. Genelgede şu ifadeler yer aldı: "Tasarruf tedbirleri kapsamında, zorunlu haller dışında, 2026 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacaktır. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verilecek, vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir."

Proje bazında ödenek tekliflerinde, devam eden öncelikli projelerden kısa sürede tamamlanabilecek olanların öne çıkarılacağı vurgulandı. Bu yaklaşımın kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

YATIRIM PROGRAMI REHBERİ VE SÜREÇ

Genelgede, 2026 yılı yatırım programı hazırlıklarının On İkinci Kalkınma Planı ve 2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP) ile uyumlu olacağı belirtildi. Ayrıca kamu idarelerinin stratejik planlarının da dikkate alınacağı kaydedildi.

Kamu kurumlarının, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 13 Haziran 2025 tarihli “Yatırım Talepleri Duyurusu”na istinaden gönderdikleri tekliflerde varsa değişiklik önerilerini Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) üzerinden iletmeleri istendi. Genelge ekinde, “2026-2028 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi”ne de yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgede, kamu yatırımlarının bundan sonraki süreçte hem vatandaşların acil ihtiyaçlarına yanıt verecek hem de üretim ve ticareti destekleyecek şekilde tasarlanacağı, mali disiplinin korunmasının ise temel öncelik olacağı vurgulandı.