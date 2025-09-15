Bakan Bolat açıkladı: Türkiye’de ilk e-ticaret festivali 21 Kasım’da

Türkiye e-ticaret ekosisteminin önde gelen temsilcilerini buluşturan zirve, İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği (İEAD) ev sahipliğinde, Ticaret Bakanlığı himayesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye e-Ticaret Sektör Meclisi, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dijital Teknolojiler İş Konseyi iş birliğiyle çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Zirvede e-ticaretin geleceği, yapay zekânın sektöre etkileri, regülasyon ihtiyaçları ve tüketici deneyimi üzerine sunumlar yapıldı.

“EKONOMİYİ CANLANDIRACAK FESTİVAL GELİYOR”

Bakan Bolat, açılış konuşmasında Türkiye’de e-ticaretin geldiği noktaya değinerek, “21 Kasım'da sektör oyuncularıyla birlikte e-ticaret festivali düzenleyeceğiz. Buradaki amacımız, ekonomiyi canlandırmak ve ekonomideki canlılığı artırmaktır” ifadelerini kullandı. Bolat, bu organizasyonun, hem iç piyasada hem de uluslararası alanda Türkiye’nin dijital ticaretteki gücünü göstereceğini belirtti.

KOVİD-19 SONRASI DİJİTAL YÜKSELİŞ

Bolat, salgının e-ticaretin önemini ortaya koyduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "Kovid-19 ile birlikte karantina günleri ve ayları başlayınca, herkes evine çekilmek zorunda kalınca, üretim, ticaret ve alışveriş yavaşlayınca e-ticaret sektörü, bilişim sektörü çok kıymetlendi. Tıpkı sağlık, lojistik, tarım ve gıda sektörü gibi. Bunlar Kovid-19 döneminin parlayan yıldızlarıydı. Şöyle ki 2019'da genel ticaret içinde yüzde 4,5 payı olan e-ticaret sektörü geçen yıl itibarıyla yüzde 19,5'e kadar yükseldi. Daha da önü açık görünüyor."

Bakan Bolat, dünya genelinde e-ticaretin rekor seviyelere ulaştığını belirtti. 2022’de 5,5 trilyon dolar olan küresel e-ticaret hacminin geçen yıl itibarıyla 7 trilyon dolara yükseldiğini, 2026’da ise 8 trilyon doları aşmasının beklendiğini söyledi. Türkiye’de de genç nüfus, mobil cihaz kullanımı ve sosyal medyanın yaygınlığı sayesinde sektörün hızla büyüdüğünü vurguladı.

TÜRKİYE’DE HACİM 3 TRİLYON LİRAYI GEÇTİ

Bolat, 2024 yılında Türkiye’nin e-ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 61,7 artışla 3 trilyon lirayı aştığını ve bunun yaklaşık 90 milyar dolara denk geldiğini açıkladı. E-ticaretin üçte ikisinin perakende satışlardan oluştuğunu ifade eden Bolat, TÜİK verilerine göre internet üzerinden sipariş verenlerin oranının 2020’de yüzde 35 iken bu yıl yüzde 55,7’ye yükseldiğini kaydetti.

Konuşmasında e-ihracat desteklerine de değinen Bolat, şu ifadeleri kullandı: “(E-ihracat destekleriyle) Hedefimiz, kaliteli, itibarlı, teknolojisi iyi olan Türk ürünlerinin dünya vitrinine taşınmasını ve dünya alıcılarıyla buluşmasını sağlamak, ülkemize döviz kazandırmak ve dövizin bir sorun olmasını engellemektir. Ticaretin yeni otobanı olan dijital pazarlarda Türk firmalarının ve ürünlerinin daha çok pay almasını sağlamaktır.”

YENİ DÜZENLEMELER VE TEŞVİKLER

Bakan Bolat, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’da yapılan değişikliklerle, yabancı platformların Türkiye’deki işletmeleri zor durumda bırakmasının önüne geçildiğini söyledi. Yönetmelikte yapılan değişikliklerle satıcıların taleplerinin dikkate alındığını, ayrıca e-Kolay İhracat Platformu üzerinden teşviklerin hızlandırıldığını ifade etti.

Bolat, Ankara’da e-ihracat zirvesi düzenleneceğini, İstanbul’daki Küresel E-İhracat Zirvesi IGEXX’in ise 2026 Eylül’ünde yapılacağını açıkladı. Ayrıca 30 ilde farkındalık ve eğitim programlarının planlandığını, bunların 2026 başında tamamlanacağını söyledi.

Türkiye ekonomisinde güçlü bir toparlanma olduğunu vurgulayan Bolat, “Sosyal medyada ne kadar felaket senaryosu çizilmeye çalışılsa da memnuniyetle görüyoruz ki ekonominin makro göstergelerinde ve bütün göstergelerde olumlu bir trend, güçlü bir istikrara doğru iyileşme söz konusu” dedi. Konuşmasının ardından Bolat, etkinliğe destek veren firmaların temsilcilerine plaket takdim etti.