FED faizleri sabit tuttu! Serhat Latifoğlu: "ABD faizleri düşürmezse..."

ABD Başkanı Donad Trump'ın "faiz inmeli" çağrısı karşılık bulmadı. ABD Merkez Bankası FED faizi değiştirmedi. Yüzde 4,25-4,50 bandında sabit tuttu.

"Bu Amerika Trump için bir var olma savaşı. Çok iddialı bir şekilde girdi."

Açıklamada, "Enflasyon bir miktar yüksek kalmaya devam ediyor." değerlendirmesi yer aldı. Ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin daha da arttığı belirtildi.

"Önünde sonunda inecek. Trump'ın ekonomi modeli yapmak istediği şu önce vergi gelirlerini arttırmak çünkü çok büyük açık veriyor. Bunları yaparken de ekonomiyi canlı tutmak zorunda."

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, büyük tarife artışlarının sürdürülmesi halinde enflasyon ve işsizliğin artabileceği, ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği uyarısında bulundu.

"Kobiler zor durumdayken yüksek faizi çok daha fazla devam ettirme ihtimali yok."

ABD Başkanı Donad Trump'ın faiz indirimi çağrılarının kararlarını etkileyip etkilemediğine dair soru üzerine Powell, "Zorluklar işimizi yapmamızı hiç etkilemez. Dolayısıyla her zaman aynı şeyi yapacağız" dedi. Ekonomist Serhat Latifoğlu, faizi indirimi olmazsa ABD ekonomisinin durgunluğa sürüklenebileceğini belirtti.

"Doların tahtı sallanıyor ve bu düşüş devam edecek. Bunu görüyor Amerika da görüyor. Amerika eğer fazileri düşürmzse çok büyük bir stagflasyona sürüklenebilir."

Latifoğlu, faiz indirim beklentilerinin arttığını kaydetti.