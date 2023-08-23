Garaova Tarım Park’ta topraksız tarım projesinin tanıtım toplantısı yapıldı! ''Bodrum’da pilot eğitici tesisler kuracağız''

Avrupa Birliği Araştırma ve İnovasyon Programı HORIZON 2020 çerçevesinde desteklenen ve finanse edilen, liderliğini Münih Üniversitesi’nin yaptığı, İtalya ile 5 Akdeniz ülkesinin yer aldığı ve 10 ortakla desteklenen FrontAg Nexus Projesi tanıtım toplantısı düzenlendi.



Toplantıda, topraksız tarımın içeren FrontAg Nexus Projesi hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verilirken Bodrum’da bu çerçevede yapılacak çalışmalardan bahsedildi.

TOPLANTIDA BİRÇOK İSİM HAZIR BULUNDU!

Garaova Tarım Parkı İsmail Hakkı Tonguç Dersliğinde gerçekleştirilen toplantıya Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, Pınarlıbelen Muhtarı Abdullah Başol, Çiftlik Muhtarı Halil Köse, Kızılağaç Muhtarı Mehmet Karaca yanı sıra Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdür Vekili Nilay Karamustafaoğlu, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) gönüllü danışmanı Dr. Zeynep Yöntem, Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Mehmet Ali Bahar, Tarım Park’ta eğitim gören öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

''BODRUM’DA PİLOT EĞİTİCİ TESİSLER KURACAĞIZ''

Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdür Vekili Nilay Karamustafaoğlu, yaptığı açıklamada projeden kısaca bahsederek şu bilgileri verdi: “36 ay boyunca öncü tarım tekniklerinin bölgemizde sosyoekonomik etkileri araştırılacak ve Bodrum’da pilot eğitici tesisler kuracağız. Bu tesislerde tüm paydaşlarımız, çiftçilerimiz, Bodrum Ziraat Odası, tarım kooperatiflerimiz, bu işlerle uğraşmak isteyen çiftçilerimizle beraber bu sistemleri değerlendireceğiz ve bölgemizde kullanılabilirliği yaygınlaştırılması üzerine birlikte karar vereceğiz.”

Dr. Zeynep Yöntem’in de iklim değişikliği hakkında bilgi verdiği toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi.