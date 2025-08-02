Gayrimenkul sertifikası bilgilendirme tır ve çadırları İstanbul'da vatandaşlarla buluşmaya başladı

Emlak Konut GYO uzman ekipleri, Gayrimenkul Sertifikası ve Damla Kent projesi hakkında vatandaşlara yüz yüze daha detaylı bilgi vermek için sahaya indi. Emlak Konut GYO’nun bilgilendirme ekipleri, Başakşehir’de hayata geçirilecek Damla Kent projesini tanıtıyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Gayrimenkul sertifikası bilgilendirme tır ve çadırları İstanbul'da vatandaşlarla buluşmaya başladı
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Emlak Konut GYO uzman ekipleri, Gayrimenkul Sertifikası ve Damla Kent projesi hakkında vatandaşlara yüz yüze daha detaylı bilgi vermek için sahaya indi. Emlak Konut GYO’nun bilgilendirme ekipleri, Başakşehir’de hayata geçirilecek Damla Kent projesini tanıtıyor ve Gayrimenkul Sertifikası’nın halka arz sürecinde nasıl alınacağını adım adım vatandaşlara anlatıyor.

Gayrimenkul sertifikası bilgilendirme tır ve çadırları İstanbul'da vatandaşlarla buluşmaya başladı - Resim : 1

TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliği ile hayata geçirilen küçük paylarla büyük yatırım imkânı sunan Gayrimenkul Sertifikası ve Damla Kent projesi büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 24 Temmuz’da açıkladığı yeni nesil yatırım modeli Gayrimenkul Sertifikası ve Damla Kent projesinin detaylarını anlatmak için hazırlanan “Bilgilendirme TIR ve Çadırları”, İstanbul’un merkezi noktalarında vatandaşlarla buluşuyor. Bilgilendirme ekipleri, vatandaşları “Gayrimenkul Sertifikası’nın Borsa İstanbul’dan nasıl alınacağı’ ve ‘Damla Kent projesinin detayları’ hakkında bilgilendirmeye başladı.

Gayrimenkul sertifikası bilgilendirme tır ve çadırları İstanbul'da vatandaşlarla buluşmaya başladı - Resim : 2

Gayrimenkul Sertifikası için talep toplama süreci 4 Ağustos’ta başlayacak ve 8 Ağustos’ta sona erecek. Sertifikalar, Borsa İstanbul’da “DMLKT” işlem kodu ile alınabilecek.

EMLAK KONUT UZMANLARI ADIM ADIM ANLATIYOR

Başakşehir’de Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilecek Damla Kent projesi, yatırımcılara küçük paylarla projeden ev sahibi olma veya gayrimenkul yatırımı yapma imkânı sunuyor. Bilgilendirme TIR ve Çadırları’nda, vatandaşların “Gayrimenkul Sertifikası nedir, nasıl alınır, nasıl yatırım yapılır?” gibi soruları yüz yüze yanıtlanıyor ve proje detayları paylaşılıyor.

Ziyaretçiler, VR gözlüklerle örnek daireleri gezebiliyor, kat planlarını ve proje detaylarını inceleyebiliyor. Yatırım hesabı olanların talep toplama sürecine kolayca katılabileceği anlatılırken, hesabı olmayanlara da hesap açma konusunda destek sağlanıyor. Projede sunulan farklı daire tipleri, geniş meydanlar, yeşil parklar, sosyal donatı alanları, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklar ve yürüyüş yolları vatandaşlara tanıtılıyor.

BİLGİLENDİRME TIR VE ÇADIRLARI”NIN LOKASYONLARI

Gayrimenkul sertifikası bilgilendirme tır ve çadırları İstanbul'da vatandaşlarla buluşmaya başladı - Resim : 3

Emlak Konut GYO tarafından, vatandaşların sorularını cevaplayan uzman ekiplerin bulunduğu “Bilgilendirme TIR ve Çadırları”nın hangi tarihte nerede olacağıyla ilgili konum bilgileri paylaşıldı. Yanı sıra TIR’larının lokasyon bilgileri de Emlak Konut GYO’nun resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşılmaya devam ediyor.

Bilgilendirme çadırları 1-8 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da aşağıdaki lokasyonlarda yer alacak:

SABİT ÇADIR LOKASYONLARI 1 – 8 AĞUSTOS

Üsküdar: Sahil Meydanı
Esenler: Dörtyol Meydanı
Ümraniye: 15 Temmuz Meydanı
Başakşehir: Kent Meydanı

Bilgilendirme TIR’ları ise 1-8 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da aşağıdaki lokasyonlarda yer alacak:

Anadolu Yakası: Çekmeköy, Üsküdar, Kadıköy, Sultanbeyli

Avrupa Yakası: Esenyurt, Eminönü, Taksim, Bağcılar, Beylikdüzü, Arnavutköy

Gayrimenkul sertifikası bilgilendirme tır ve çadırları İstanbul'da vatandaşlarla buluşmaya başladı - Resim : 4

BİLGİLENDİRME TIR'LARI LOKASYONLARI

1 Ağustos: Çekmeköy ve Esenyurt
2 Ağustos: Kadıköy ve Taksim
3 Ağustos: Kadıköy ve Bağcılar
4 Ağustos: Kadıköy ve Eminönü
5 Ağustos: Üsküdar ve Eminönü
6 Ağustos: Üsküdar ve Beylikdüzü
7 Ağustos: Sultanbeyli ve Arnavutköy
8 Ağustos: Kadıköy ve Eminönü

DETAYLI BİLGİ İÇİN

Detaylı bilgi almak isteyenler Emlak Konut’un www.emlakkonut.com.tr web sitesini ziyaret edebilir veya 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabilir.

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