Bursa’da el bombasıyla yakalanan zanlı örgüt bağlantılı çıktı: Bombalı eylem hazırlığındaki 4 kişi tutuklandı

BİR ARAÇ DURDURULDU, ZİNCİRLEME OPERASYON BAŞLADI

29 Temmuz’da Bursa girişinde durdurulan şüpheli bir araçta 2 el bombası ele geçirildi. Araç sürücüsü A.B. (31) gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde A.B.’nin, liderliğini Fırat Timuçin’in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edildi.

BOMBALI EYLEM PLANI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, örgütün yurt dışından talimatla bombalı saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Şüphelilerin, belirlenen hedef kişilere yönelik keşif yaptığı ortaya çıkarıldı.

ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

30 Temmuz’da İstanbul, İzmir ve Balıkesir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda A.B. ile birlikte M.D. (21), A.K. (22) ve F.E. (28) gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 2 el bombası, 3 ruhsatsız tabanca, fişekler ve 2 GPS cihazı ele geçirildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan suç örgütü lideri Fırat Timuçin’in Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildiği ve halen cezaevinde bulunduğu öğrenildi.