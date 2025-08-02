FL binasındaki saldırganın cüzdanından çıktı: “Beynimi inceleyin”

NFL binasında düzenlenen silahlı saldırının faili Shane Tamura’nın beyni, CTE hastalığı şüphesiyle incelemeye alındı. Otopsi kapsamında sinir sistemi ve tau proteini taranacak. İşte detaylar…

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
FL binasındaki saldırganın cüzdanından çıktı: “Beynimi inceleyin”
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SALDIRGANIN BEYNİ CTE ŞÜPHESİYLE İNCELENİYOR

New York’ta NFL’in ofislerinin bulunduğu binada pazartesi günü dört kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Shane Tamura’nın beyni, CTE (Kronik Travmatik Ensefalopati) şüphesiyle incelemeye alındı. New York Şehir Adli Tıp Kurumu, otopsi kapsamında beyin, omurilik ve sinir sistemi üzerinde nöropatolojik değerlendirme yapılacağını duyurdu.

CEBİNDEN ÜÇ SAYFALIK NOT ÇIKTI

Yetkililer, Tamura’nın cüzdanında el yazısıyla yazılmış, CTE’ye atıf yapan üç sayfalık bir not bulunduğunu açıkladı. Notta “Lütfen beynimi inceleyin” ifadesi yer alırken, CTE araştırmalarıyla tanınan Boston Üniversitesi, Bennet Omalu ve Ann McKee gibi isimlere de yer verildi.

KAMUOYUNA AÇIKLANACAK MI?

Teşhis sürecinin haftalar sürebileceği, sonuçların kamuoyuna açıklanmasının ise ayları bulabileceği belirtildi. Beynin sabitlenmesi, tau proteinlerinin özel boyalarla işaretlenmesi gibi aşamaların nöropatologlar tarafından yürütüleceği açıklandı. Sarsıntı Mirası Vakfı CEO’su Chris Nowinski, beynin Boston Üniversitesi’ne gönderilmesinin pek olası olmadığını, New York’taki adli tıp ekibinin teşhis için yeterli uzmanlığa sahip olduğunu ifade etti.

Nowinski ayrıca, CTE’nin Tamura’nın saldırısını tek başına açıklamayacağını, genetik hastalıklar, akıl sağlığı sorunları veya uyuşturucu kullanımı gibi başka etkenlerin de değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

 Tamura’nın yalnızca lise düzeyinde Amerikan futbolu oynadığı bilinirken, cebindeki notta Pittsburgh Steelers oyuncusu Terry Long’un ölümüne de atıf yapıldı. Notta “Lig, beyinlerimize zarar verdiğini bile bile bu gerçeği kâr için gizledi. Bizi yüzüstü bıraktılar” ifadesi dikkat çekti.

SALDIRIDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, aralarında bir polis memuru da bulunuyordu. NFL çalışanı Craig Clementi ise yaralandı. New York Belediye Başkanı Eric Adams, saldırganın hedefinin NFL olduğunu ancak binada yanlış asansöre binerek Rudin Management ofislerine çıktığını ve saldırısını orada gerçekleştirdiğini söyledi.

NFL MAÇ ÖNCESİNDE SAYGI DURUŞU DÜZENLEDİ

NFL ofisleri geçici olarak kapatıldı, çalışanlar uzaktan çalışmaya yönlendirildi. NFL Komiseri Roger Goodell, Chargers–Lions hazırlık maçı öncesinde yaşananlar için saygı duruşu düzenlediklerini belirtti. Goodell, hayatını kaybeden polis memuru Didarul Islam’ın cenazesine katılırken, yaralı Clementi’yi hastanede ziyaret etti. Clementi’nin sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı.

Goodell, “Bu tarz anlamsız eylemleri açıklamak zor. Hele ki her gün birlikte çalıştığınız insanların canını yakıyorsa çok daha ağır oluyor” dedi. Saldırıyı yalnızca NFL’e değil, “insanlığa ve New York’a yönelik bir saldırı” olarak nitelendirdi.

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