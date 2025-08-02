Eski cumhurbaşkanına 12 yıl ev hapsi! Suçlamalar ağır

Kolombiya tarihinde ceza alan ilk eski cumhurbaşkanı olan Alvaro Uribe, “yargıyı yanıltma” ve “tanıklara rüşvet teklif etme” suçlarından 12 yıl ev hapsi cezası aldı. Uribe’ye kamu görevinden men ve para cezası da verildi.

Eski cumhurbaşkanına 12 yıl ev hapsi! Suçlamalar ağır
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URIBE HAKKINDA TARİHİ KARAR

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, Bogota 44. Ceza Mahkemesi Yargıcı Sandra Heredia, eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe’nin yargılandığı davada kararını açıkladı. Uribe, “yargıyı yanıltmaya teşebbüs” ve “tanıklara rüşvet teklif ederek ifadelerini değiştirmeye çalışmak” suçlarından 12 yıl ev hapsine mahkum edildi.

Kolombiya tarihinde ceza alan ilk eski cumhurbaşkanı olan Uribe, yaşı ve sağlık durumu nedeniyle cezasını hapishanede değil, evinde çekecek. Karar kapsamında Uribe’ye 8 yıl boyunca kamu görevinden men ve 822 bin dolar para cezası da verildi.

Uribe’nin, bazı eski paramiliter tanıkları Senatör Ivan Cepeda aleyhine ifade vermeye zorladığı ve bu girişimlerin mahkeme sürecini manipüle etmeye yönelik olduğu tespit edildi.

KARAR TEMYİZE GİDİYOR

Uribe’nin avukatları, kararın siyasi sebeplerle alındığını savunarak 11 Ağustos’ta temyize başvuracaklarını açıkladı.

PETRO’DAN YARGIYA SAYGI ÇAĞRISI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, mahkeme kararına ilişkin yaptığı açıklamada yargının bağımsızlığına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

LİDERLERDEN DESTEK

Aralarında eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque ve eski Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri’nin de bulunduğu çok sayıda sağ görüşlü lider, Uribe’ye destek açıklaması yaptı. Hazırlanan ortak bildiride Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve Amerikan Devletleri Örgütü’ne çağrı yapılarak Uribe’nin haklarının ihlal edildiği iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Kolombiya Yüksek Mahkemesi, 2002-2010 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Uribe hakkında, rüşvet, tanık manipülasyonu ve usule ilişkin sahtekarlık iddiaları nedeniyle açılan davayı 2 Eylül 2020’de savcılığa devretmişti.

Davanın başlangıcı ise 2012 yılında solcu eski Senatör Ivan Cepeda’nın, Uribe’nin paramiliter gruplarla bağlantısı olduğu iddiasını Kongre’ye taşımasıyla başlamıştı. Yüksek Mahkeme, Uribe hakkında soruşturma açmama kararı alırken, tanık manipülasyonu iddialarının araştırılması için dava açılmasına onay verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Kolombiya eski cumhurbaşkanı ev hapsi
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