Beşiktaş’ta Solskjaer dönemi bitiyor mu? Tarih verildi, karar o maçlara kaldı

Beşiktaş’ta Shakhtar Donetsk mağlubiyetleri sonrası teknik direktör Solskjaer’in geleceği tartışılmaya başlandı. Norveçli hocanın kaderini iki kritik maç belirleyecek. İşte tüm ayrıntılar...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Beşiktaş’ta Solskjaer dönemi bitiyor mu? Tarih verildi, karar o maçlara kaldı
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SHAKHTAR MAĞLUBİYETİ SONRASI GERİLİM ARTTI

Beşiktaş’ta UEFA Avrupa Ligi’ne Shakhtar Donetsk karşısında alınan 2-1 ve 2-0’lık mağlubiyetlerle veda edilmesinin ardından eleştiriler art arda geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’i sosyal medyada istifaya davet ederken, yönetime de transfer sürecinde yavaş kalındığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

SOLSKJAER: “GÖREVİME DEVAM EDİYORUM”

Norveçli teknik adam, Shakhtar karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada istifa etmeyi düşünmediğini belirtti. Takımın hazır hale gelmesi için zamana ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Solskjaer, “4-5 hafta önce başladığımızdan beri yeni bir takım inşa ediyoruz. Abraham ve Orkun geldi. Geçen sene 4. bitirdik. Bu sene daha iyi sonuçlar ve kupalar için savaşacak bir takım için uğraşıyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nden elendik ama Konferans Ligi’nde yolumuza devam ediyoruz. Bizim hedefimiz kupalar kazanmak” ifadelerini kullandı.

YÖNETİM ŞİMDİLİK KARARLI AMA...

Beşiktaş yönetiminin, teknik direktör konusunda istikrarı korumaktan yana tavır aldığı ve şimdilik Solskjaer’le yolları ayırmayı düşünmediği öğrenildi. Ancak camia içinde sesler yükseliyor. Önümüzdeki iki maçın Norveçli teknik adam için belirleyici olacağı ifade ediliyor.

KRİTİK İKİ MAÇ: ST. PATRICK’S VE KAYSERİSPOR

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda 7 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İrlanda temsilcisi St. Patrick’s ile karşılaşacak. Ardından Süper Lig’in açılış haftasında Kayserispor ile oynanacak maçın sonucu da Solskjaer’in kaderini belirleyecek etkenlerden biri olacak.

YABANCI HOCA HAZIRLIĞI 

13 günlük süreçte alınacak sonuçlara göre Solskjaer ile yolların ayrılabileceği ve Beşiktaş yönetiminin bazı yabancı teknik adamlarla temasa geçtiği iddia edildi. Ancak kulüpten bu yönde herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

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KARNESİ ZAYIF KALDI
Beşiktaş’ın başında şimdiye kadar 24 resmi maça çıkan Ole Gunnar Solskjaer, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarla 1.67 puan ortalaması yakalayan Norveçli çalıştırıcı, bu performansıyla kariyerindeki en düşük ikinci ortalamayı elde etti. Solskjaer’in Cardiff City dönemindeki ortalaması ise 1.07’ydi.

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