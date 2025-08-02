Tanju Özcan İYİ Parti’ye mi katılacak? Geçiş iddiasına yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında yaşanan "komisyon" polemiği sürerken, Özcan’ın partisinden ayrılıp İYİ Parti’ye geçeceği yönünde kulis bilgileri gündeme geldi. Özcan bu iddialara sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

“YANLIŞ BİLGİ” DEDİ

İYİ Parti’ye katılacağı iddiasıyla paylaşılan bir haberin altına yorum yapan Özcan, “Yanlış bilgi” notunu düşerek geçiş iddiasını yalanladı.

NE OLMUŞTU?

TBMM’de kurulan "Terörsüz Türkiye" Komisyonu’na CHP’nin üye vermesi parti içinde tartışma yaratmış, Tanju Özcan bu kararı “şer ittifakının oyunu” diye nitelemişti. CHP lideri Özgür Özel ise Özcan’ın açıklamaları için “Haddini aştı” ifadelerini kullanmıştı.

Özcan, bu sözlere yanıt verirken “Sorumluluk çerçevesinde yanlışa yanlış dedim” ifadeleriyle hem eleştirisini sürdürmüş hem de Genel Başkan’a güven duymak istediğini belirtmişti.