Rusya'da bir saat içinde üç deprem meydana geldi! Sarsıntılar 6.2 büyüklüğüne ulaştı

Rusya'da sadece 1 saat içinde 3 ayrı deprem kaydedildi. Depremlerin büyüklüğü 6.2’ye kadar çıktı. Yetkililerden ilk açıklama geldi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Rusya'da bir saat içinde üç deprem meydana geldi! Sarsıntılar 6.2 büyüklüğüne ulaştı
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BİR SAATTE ÜÇ DEPREM

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında, bir saat içinde büyüklükleri 5.0 ile 6.2 arasında değişen üç deprem meydana geldi. Sarsıntılar, bölge halkında kısa süreli paniğe neden oldu.

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi, Kamçatka kıyısında meydana gelen depremleri doğruladı. Açıklamada, depremlerin Moskova saatiyle 22.32 ile 23.32 arasında art arda yaşandığı belirtildi.

Yetkililer, sarsıntıların büyüklüğünün 5.0 ile 6.2 arasında değiştiğini açıkladı. Bölgede can veya mal kaybına dair resmi bir açıklama yapılmazken, gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

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