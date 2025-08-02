Rusya'da bir saat içinde üç deprem meydana geldi! Sarsıntılar 6.2 büyüklüğüne ulaştı

BİR SAATTE ÜÇ DEPREM

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında, bir saat içinde büyüklükleri 5.0 ile 6.2 arasında değişen üç deprem meydana geldi. Sarsıntılar, bölge halkında kısa süreli paniğe neden oldu.



Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi, Kamçatka kıyısında meydana gelen depremleri doğruladı. Açıklamada, depremlerin Moskova saatiyle 22.32 ile 23.32 arasında art arda yaşandığı belirtildi.

Yetkililer, sarsıntıların büyüklüğünün 5.0 ile 6.2 arasında değiştiğini açıkladı. Bölgede can veya mal kaybına dair resmi bir açıklama yapılmazken, gelişmelerin takip edildiği bildirildi.