Ali Yerlikaya duyurdu: Adana, İstanbul ve 13 ilde DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

15 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adana, Aksaray, Ankara, Burdur, Çankırı, Denizli, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Mersin, Şanlıurfa ve Van’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu.

PROPAGANDA VE FİNANS SAĞLAMA İDDİASI

Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye olduklarının tespit edildiğini belirtti. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları ve terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ifade edildi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini açıklayan Yerlikaya, süreci yürüten valilikleri, cumhuriyet başsavcılıklarını, Jandarma TEM Daire Başkanlığı’nı, İl Jandarma Komutanlıklarını ve sahada görev alan jandarma personelini tebrik etti.

"DEVLET REFLEKSİYLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Yerlikaya, açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi:

“Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır.”