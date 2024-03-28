Gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç TL? 28 Mart 2024. altın fiyatları...

Gram altın fiyatları ons altındaki güçlenme ve döviz kurlarındaki volatilitenin etkisiyle yükselişe geçti. Altın yatırımcıları kazançlarını artırmaya devam ediyor. Gram altın tarihi yüksek seviyesi olan 2281 liraya kadar yükseldi. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları tek tek araştırılıyor. Altın fiyatlarındaki alış - satış durumu anlık takip yoğun ilgi görüyor. İşte altının 28 Mart 2024 fiyatları.

28 MART 2024 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.278,36

Gram altın satış: 2.278,69

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.963,00

Çeyrek altın satış: 4.160,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.854,00

Yarım altın satış: 8.053,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.851,00

Tam altın satış: 16.251,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 15.981,00

Cumhuriyet altını satış: 16.223,00

ATA ALTIN NE KADAR?