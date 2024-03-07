Altını olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı: Çarşı pazar karıştı... 7 mart altın fiyatları

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Gram altın serbest piyasalarda dün 2 bin 327 liraya yükseldi. Cuma günü 2 bin 173 lira seviyesinden kapanış yapan gram altın 1 günde 154 lira değer kazandı. Onda da beklediğim seviye aynı 3 bin lira seviyesi. Daha üstü var mı? Evet var, 3 bin 500 lira seviyesi. Ama kademe kademe görelim yükselişi. 2 bin 500-2 bin 700-3 bin- 3 bin 500 gibi. Sert açıklamalara ve yeni kurallara hazır olun! Unutmayın; Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı, cuma günü ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi ve Firch’in Türkiye ile ilgili değerlendirme raporu var. Yani, önümüzdeki hafta bu haftanın tam tersini izleyeceğiz."

7 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.199,21

Gram altın satış: 2.199,64

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.746,00

Çeyrek altın satış: 3.836,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.515,00

Yarım altın satış: 7.719,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.006,00

Tam altın satış: 15.577,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 15.216,00

Cumhuriyet altını satış: 15.446,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 15.441,00

Ata altın satış: 16.042,00

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