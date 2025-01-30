Gram altında yeni rekor: O seviyeyi de geçti!
Altın fiyatları, Fed’in faiz kararı sonrası kısa süreli bir düşüş yaşasa da bu seviyelerde tutunamayarak yeniden yükselişe geçti.
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Perşembe gününe de yükselişle başlayan altın, saat 16:00 itibarıyla gram bazında yeni bir rekor kırdı!
Bugüne 3.176 TL seviyesinden başlayan gram altın, saat 16:15 itibarıyla yüzde 0,93 artışla 3.200 TL’yi aşarak tarihi zirvesini gördü.
Uluslararası piyasalarda ONS altın da yüzde 0,97 artışla 2.782 dolara yükseldi.
Güncel Altın Fiyatları (16:15 İtibarıyla)
Gram Altın: 3.200 TL
Çeyrek Altın: 5.160 TL
Yarım Altın: 10.320 TL
Cumhuriyet Altını: 20.995 TL
ONS Altın: 2.782 Dolar