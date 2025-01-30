Gram altında yeni rekor: O seviyeyi de geçti!

Altın fiyatları, Fed’in faiz kararı sonrası kısa süreli bir düşüş yaşasa da bu seviyelerde tutunamayarak yeniden yükselişe geçti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gram altında yeni rekor: O seviyeyi de geçti!
Yayınlanma:

Perşembe gününe de yükselişle başlayan altın, saat 16:00 itibarıyla gram bazında yeni bir rekor kırdı!

Gram altında yeni rekor: O seviyeyi de geçti! - Resim : 1

Bugüne 3.176 TL seviyesinden başlayan gram altın, saat 16:15 itibarıyla yüzde 0,93 artışla 3.200 TL’yi aşarak tarihi zirvesini gördü.

Uluslararası piyasalarda ONS altın da yüzde 0,97 artışla 2.782 dolara yükseldi.

Güncel Altın Fiyatları (16:15 İtibarıyla)
Gram Altın: 3.200 TL
Çeyrek Altın: 5.160 TL
Yarım Altın: 10.320 TL
Cumhuriyet Altını: 20.995 TL
ONS Altın: 2.782 Dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar: "Kimse yargıya ayar veremez"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar: "Kimse yargıya ayar veremez"Gündem
BİM 5 Şubat kataloğu yayınlandı: Oyun bilgisayarı ve beyaz eşyada dev indirim!BİM 5 Şubat kataloğu yayınlandı: Oyun bilgisayarı ve beyaz eşyada dev indirim!Yurt
altın fiyatı gram altın
Günün Manşetleri
ABD ekonomisi yüzde 2,3 büyüdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
"Panelcilere" siber suç operasyonu
MSB'den açıklama
Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi
56 yeni ilaç geri ödeme listesine alındı
İşte 31 Ocak’ta kar beklenen şehirler!
PKK'ya ait 12 sığınak imha edildi!
Yolcu uçağı ile helikopter çarpışarak düştü!
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı
Çok Okunanlar
İşte 31 Ocak’ta kar beklenen şehirler! İşte 31 Ocak’ta kar beklenen şehirler!
Çalışmadan emekli olmak mümkün: 15 bin TL ek ödeme Çalışmadan emekli olmak mümkün: 15 bin TL ek ödeme
Uzmanlar o iki ilçeyi uyardı: "60 bin yapının %35'i depreme dayanıksız" Uzmanlar o iki ilçeyi uyardı: "60 bin yapının %35'i depreme dayanıksız"
BİM 5 Şubat kataloğu yayınlandı: Oyun bilgisayarı ve beyaz eşyada dev indirim! BİM 5 Şubat kataloğu yayınlandı: Oyun bilgisayarı ve beyaz eşyada dev indirim!
Galatasaray'da şok ayrılık Galatasaray'da şok ayrılık