Gram altında yükseliş: Yıl sonu beklentisi değişti

Altın fiyatları yeni haftaya hızlı bir yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta 5.500 TL civarında yatay seyreden gram altın, pazartesi günü kritik 5.600 TL seviyesini aşarak yönünü yeniden yukarı çevirdi. Küresel piyasalarda Fed’in faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ve uluslararası para akışında yaşanan değişim, altındaki hareketliliği artıran temel unsurlar arasında gösteriliyor.

Uzmanlar, hem yurt içi hem de küresel ekonomik koşullardaki değişimlerin altındaki yükselişi desteklediğini belirtiyor.

ABD Merkez Bankası’nın yılın son faiz kararını 10 Aralık’ta açıklayacağı hatırlatılırken, New York Fed Başkanı John Williams’ın “Faiz indirmek için alanımız var” açıklaması, piyasalarda beklentileri tersine çevirerek altına olan ilgiyi artırdı.

Ekonomist Belgin Maviş, sadece Fed etkisiyle açıklanamayacak bir para hareketi yaşandığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Japonya’nın 135 milyar yenlik teşvik paketi açıklaması ve yendeki değer kaybını durdurmak için faiz artırımı sinyali vermesi, global para akışını bir anda değiştirdi. Paranın yön değiştirmesi altına ilgiyi artırdı.”

Maviş’e göre bu gelişme carry trade işlemlerini zayıflatarak hisse senedi ve kripto para piyasalarında satış baskısını artırdı; güvenli liman talebi yeniden güçlendi.

ABD’de bugün ve yarın açıklanacak istihdam verilerinin fiyatlamalara yön vereceği belirtilirken, Maviş yükseliş trendinin kırılmasını beklemediğini ifade etti:

“Altını asıl yukarı iten etken dolar/yen paritesindeki hareket ve dolar endeksinin 100’ün altında seyretmesi. Japonya’dan gelecek olası faiz adımları bu yükselişi daha da güçlendirebilir.”

Türkiye’de gram altındaki yükseliş enflasyon beklentileriyle ilişkilendiriliyor. Piyasalarda yıl sonu enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü güncellenmesi, yerli yatırımcının altına ilgisini artırıyor. Maviş, “Her geri çekilme yerli yatırımcı için alım fırsatı. Altında 6.000 TL seviyesi tahminimizden daha hızlı gelebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Yıl sonu hedefi de mevcut hareketlilikle güncellenmiş durumda. Maviş’in önceki 5.500–6.100 TL aralığındaki beklentisi öne çekilirken, uzmanlara göre gram altında 5.700 TL direnç noktasını oluşturuyor. 6.000 TL ise yeni psikolojik eşik olarak görülüyor.

Altının, küresel ekonomik belirsizlikler ve Japonya kaynaklı para hareketleri nedeniyle güvenli liman talebinden destek görmeye devam edeceği belirtiliyor.