Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? 19 Nisan 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatlarıyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında altın fiyatlarını araştırıyor. Peki altın ne kadar oldu? İşte 19 Nisan Cuma 2024 altın fiyatları...

Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? 19 Nisan 2024 altın fiyatları...
Editör: Orhun Çoban
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Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında  gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 19 Nisan Cuma 2024 altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? 19 Nisan 2024 altın fiyatları... - Resim : 1

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış: 2.513,81
  • Gram altın satış: 2.514,30

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış: 4.292,00
  • Çeyrek altın satış: 4.382,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

  • Yarım altın alış: 8.585,00
  • Yarım altın satış: 8.975,00

TAM ALTIN NE KADAR?

  • Tam altın alış: 17.091,00
  • Tam altın satış: 17.420,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altını alış: 17.287,00
  • Cumhuriyet altını satış: 17.549,00

ATA ALTIN NE KADAR?

  • Ata altın alış: 17.485,00
  • Ata altın satış: 17.765,00
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