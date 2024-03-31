Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 31 Mart 2024 altın fiyatları
Altın, son dönemlerin en çok kazandıran yatırımlarından biri olmaya devam ediyor. Özellikle gram ve çeyrek altın, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. İşte, 31 Mart Pazar güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları son zamanlarda daha önce çıkmadığı rakamlara ulaştı. 30 Mart Cumartesi gününe 2 bin 326 TL'den başlayan gram altın bugün de 2.327,74 TL'den başladı. Peki 31 Mart Pazar günü gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? İşte, 31 Mart Pazar güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış: 2.326,47
- Gram altın satış: 2.327,74
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış: 4.021,00
- Çeyrek altın satış: 4.239,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış: 7.992,00
- Yarım altın satış: 8.254,00
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış: 16.131,00
- Tam altın satış: 16.607,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış: 16.396,00
- Cumhuriyet altını satış: 16.644,00
ATA ALTIN NE KADAR?
- Ata altın alış: 16.425,00
- Ata altın satış: 16.930,00
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