Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 31 Mart 2024 altın fiyatları

Altın, son dönemlerin en çok kazandıran yatırımlarından biri olmaya devam ediyor. Özellikle gram ve çeyrek altın, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. İşte, 31 Mart Pazar güncel altın fiyatları...

Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 31 Mart 2024 altın fiyatları
Editör: Orhun Çoban
Son Güncelleme:

Altın fiyatları son zamanlarda daha önce çıkmadığı rakamlara ulaştı. 30 Mart Cumartesi gününe 2 bin 326 TL'den başlayan gram altın bugün de 2.327,74 TL'den başladı. Peki  31 Mart Pazar günü gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? İşte, 31 Mart Pazar güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 31 Mart 2024 altın fiyatları - Resim : 1

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış: 2.326,47
  • Gram altın satış: 2.327,74

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış: 4.021,00
  • Çeyrek altın satış: 4.239,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

  • Yarım altın alış: 7.992,00
  • Yarım altın satış: 8.254,00

TAM ALTIN NE KADAR?

  • Tam altın alış: 16.131,00
  • Tam altın satış: 16.607,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altını alış: 16.396,00
  • Cumhuriyet altını satış: 16.644,00

ATA ALTIN NE KADAR?

  • Ata altın alış: 16.425,00
  • Ata altın satış: 16.930,00
Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 hava durumu...Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 hava durumu...Hava Durumu
# Altın
Çok Okunanlar
Taliban yönetimi: ABD Afganistan hava sahasını ihlal ediyor
Taliban yönetimi: ABD Afganistan hava sahasını ihlal ediyor
51 DAEŞ şüphelisi yakalandı!
51 DAEŞ şüphelisi yakalandı!
7.2'lik deprem uyarısı!
7.2'lik deprem uyarısı!
Meteoroloji açıkladı! Seçim günü havalar nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı! Seçim günü havalar nasıl olacak?
Liderler nerelerde oy kullanacak?
Liderler nerelerde oy kullanacak?
Öne Çıkanlar Türkiye yarın sandığa gidiyor! │Gün İçinden - Derya Coşgun İmren Türkiye yarın sandığa gidiyor! │Gün İçinden - Derya Coşgun İmren 7.2'lik deprem uyarısı! 7.2'lik deprem uyarısı!