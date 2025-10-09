Gümüş fiyatı ilk kez 50 doları aştı! Uzmanlar yükselişin nedenini açıkladı

Altındaki rekorun ardından bir rekor da gümüşten geldi. Ons gümüş fiyatı ilk kez 50 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Altın fiyatları 4 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ederken, gümüşte de tarihi bir yükseliş kaydedildi. Ons gümüş en yüksek 51,23 doları gördü.

Yükselişte altının rekor rallisi, artan yatırımcı talebi ve arz açığı etkili oldu. Gümüş fiyatları, bu üç etkenin birleşmesiyle güçlü bir ivme kazandı.

Bu yıl içinde gümüş fiyatlarında yüzde 76 artış yaşandı. Son bir yıldaki yükseliş oranı ise yüzde 66 olarak kaydedildi.

Bağımsız piyasa analisti Ross Norman, yükselişin spekülatif değil, sağlam temellere dayandığını belirterek şunları söyledi:

“Gümüş piyasasının ilginç yanı, net uzun pozisyonların yalnızca biraz daha yüksek olması, yani bunun spekülatif ilgiye dayalı bir yükseliş olmaması. Gümüş fiyatındaki bu hareketin oldukça sağlam temelleri var.”