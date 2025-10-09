Gazze ateşkesinde Türkiye nasıl rol üstlenecek? Erdoğan “Görev gücünde yer alacağız” dedi

Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından gözler “Gazze Görev Gücü”ne çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin bu yapı içinde yer alacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi:

“Biz anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin harfiyen uygulanmasını titizlikle takip edeceğiz. Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye olarak inşallah biz de yer alacağız.”



CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, görev gücünün yapısına dair canlı yayında şu bilgileri paylaştı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Gazze görev gücünde yer alacağız, anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edeceğiz’ diyerek Türkiye’nin ateşkeste ve anlaşmanın uygulanmasında önemli bir rol üstleneceğini açıkladı.

Edindiğim bilgilere göre bu görev gücü, müzakereler sırasında Şarm El-Şeyh görüşmelerinde karara bağlandı. Yapısı ve faaliyet biçimi belirlendi. Üç ayaklı bir misyonu olacak.”



Canova, görev gücünün üç ana görevini şöyle sıraladı:

- İnsani yardım koordinasyonu

- Hayatını kaybedenlerin cesetlerinin bulunması ve toplanması

- Ateşkesin kontrolü



Görev gücünün yapısına ilişkin değerlendirmede bulunan Canova, şu ifadeleri kullandı:

“Tanım olarak görev gücü, farklı disiplinlerden gelen kişilerin belirli bir görevi yerine getirmek üzere geçici olarak oluşturulan bir grup türüdür. Gazze’deki yapının askeri ve sivil karışık bir model olma ihtimali yüksek. Ancak ‘Bir tabur Türk askeri Gazze’ye gidecek’ şeklinde bir durum söz konusu değil.

Türkiye’nin daha çok sivil katkı sağlayacağı değerlendiriliyor. ‘Elbette TSK’ya görev verilirse yerine getirir, askeri anlamda her duruma hazırlık var.’ deniyor ama bu misyonda Türkiye’nin sivil katılımı öne çıkacak gibi duruyor.”