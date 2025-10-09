Polisle yaşananlar pes dedirtti! “Valiyi arayacağım” diyen sürücü tutuklandı

Aksaray’da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtaki sürücü “Valiyi arayacağım” diyerek ekipleri tehdit etti. Yanındaki kadın ise “Babam hakim” sözleriyle tepki çekti. İki kişi “polise mukavemet”ten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisle yaşananlar pes dedirtti! “Valiyi arayacağım” diyen sürücü tutuklandı
Aksaray’ın Aratol Bahçeli Mahallesi Şehit Ali Er Caddesi’nde Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi arkasında ilginç bir olay yaşandı.

Polis Meslek Eğitim Merkezi görevlileri, okulun çevresinde şüpheli bir araç fark ederek kontrol için 68 ADR 707 plakalı lüks aracın yanına gitti. Yapılan kontrolde sürücü Yusuf K. (46) ile yanındaki Döne D. (40) isimli kadının alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri sevk edildi.

''SİZİ GÖREVİNİZDEN ALDIRACAĞIM''

Trafik ekipleri sürücüyü alkol muayenesinden geçirmek istedi. Ancak Yusuf K., kendisine uzatılan alkolmetreyi üflemeyi reddederek polis memurlarına güçlük çıkardı. Sürücü, “Valiyi arayacağım bak. Sizi görevinizden aldıracağım.” diyerek ekipleri tehdit etti.

Araçta bulunan Döne D. ise “Benim babam hakim, savcı.” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi. İkili, kendilerini görüntüleyen gazetecilere de küfür ve tehditler savurdu. Döne D. gazetecilerin peşinden koşarak yakalamaya çalışırken, Yusuf K. polisin elinden kurtulup saldırı girişiminde bulundu.

Olay anında Yusuf K., “Ne kadar para istiyorsanız vereyim, yayınlamayın bunu. Eğer yayınlarsanız...” derken, Döne D. de “Sen komiser misin? Kaç para istiyorsun?” diyerek polis ve gazetecilere rüşvet teklif etti.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, yaşanan arbede sonrası bölgeye takviye çağırdı. Memurlara mukavemette bulunan Yusuf K. ve Döne D. güçlükle gözaltına alındı.

Olay yerine gelen Yusuf K.’nin babası C.K. ise sinirle, “Aferin oğlum, teşekkür ederim. Sen ne geziyorsun burada? Aferin sana.” diyerek oğluna tepki gösterdi.

Gözaltına alınan iki kişi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Alkol testinde Yusuf K.’nin 2.47 promil alkollü olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, savcılığın talebi üzerine çıkarıldıkları mahkemece “polise mukavemet” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aracın daha önce de alkollü araç kullanımı nedeniyle el konulan ehliyet sahibi Yusuf K.’ye, çeşitli maddelerden toplam 38 bin 197 TL para cezası kesildi ve ehliyetine 4 yıl süreyle el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

polis
