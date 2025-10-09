Valilik açıkladı: Düğünlerde şaşırtan tablo! 75 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 2025 yılına ilişkin asayiş bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Vali Yiğitbaşı, polis ve jandarma ekiplerinin yıl boyunca kent genelinde yürüttüğü operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Vali Yiğitbaşı, “Eylül ayı içerisinde ilk ve orta öğretim sürecindeki öğrencilerin uyuşturucu ve zararlı maddelerden uzak durmaları için gerekli bilgilendirmeler ve denetimler yapılmaktadır. Düğün ve eğlencelerde havaya ateş açanlarla ilgili ısrarlı denetimler sürüyor. 1100 eğlence ve düğünde havaya ateş açan 75 kişi gözaltına alınmış, 55 silaha el konulmuş ve yaklaşık 350 bin TL para cezası kesilmiştir. Denetimlerle inşallah olumsuz geleneklerden kurtulacağız.” dedi.

Yiğitbaşı ayrıca 5 Eylül – 8 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan bine yakın kişinin polis ve jandarma tarafından yakalandığını belirtti.

Aynı tarihler arasında gerçekleştirilen operasyonlarda asayiş olaylarının yüzde 97’si aydınlatıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre suç oranlarında azalma görüldü.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 768 koruma kararı verildiğini aktaran Yiğitbaşı, terörle mücadele çalışmalarına da değindi.

“Terör suçlarından belirtilen tarihlerde FETÖ’den hapis cezasıyla aranan 4 kişi, PKK terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla 1 kişi, DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan 2 kişi hakkında işlem yapılmıştır.” ifadelerini kullandı.