Güncel döviz kurları: Dolar ve Euro bugün ne kadar? 13 Ağustos 2025

13 Ağustos 2025 itibarıyla döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. Dolar ve Euro, TCMB’nin faiz politikaları ve küresel piyasalardaki gelişmelerle dalgalanıyor.

Döviz kurlarındaki hareketlilik 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü de devam ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, dolar ve Euro’nun değerinde dalgalanmalara yol açıyor.

İç ve dış piyasalardaki değişimler, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar ve Euro’daki son durum şu şekilde:

Dolar/TL: 40,71 (alış) – 40,71 (satış)
Euro/TL: 47,33 (alış/satış)

TCMB’nin verilerine göre, doların efektif alış kuru 40,6099 TL, satış kuru 40,7727 TL olarak belirlendi. Önceki gün ise alış 40,6040 TL, satış 40,7668 TL seviyesindeydi.

Uluslararası piyasalarda ise döviz pariteleri şu şekilde:

Euro/Dolar: 1,1675
Sterlin/Dolar: 1,3503
Dolar/Yen: 148,020

Döviz kurlarındaki bu hareketlilik, yatırımcıların piyasaları yakından izlemelerine neden oluyor.

