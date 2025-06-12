Güneydoğu'da hububat hasadı başladı, verim kaybı çiftçiyi vurdu

Adıyaman Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Turanlı, hububat ürünlerinin de afet kapsamına alınarak çiftçilere acilen destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Adıyaman çiftçisi, özellikle buğday, arpa ve nohut ürünlerinin afet kapsamına alınmasını talep ediyor. Borçlu çiftçilerin gelecek yıl da ekim yapabilmesi için desteğe ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.

“Yetkililerden, bölgemizde dondan zarar gören ürün gruplarına arpa, buğday ve nohudu da ekleyerek bir an önce çiftçilerimize destek olmalarını bekliyoruz” diyen Turanlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bölgedeki kuraklık, geç gelen yağışlar ve don gibi doğa olayları, ülke tarımını olumsuz etkiledi, kimi ürünlerde üretim neredeyse sıfıra indi. Bu durumdan en çok çiftçiler zarar gördü.

“Bölgemizde geçim kaynağı olan tarımda yaşanan olumsuz koşullar hasada da yansıdı. Buğday ve arpa ürünlerimizde dekara 150-250 kilogram, nohutta ise dekara 80-120 kilogram verim alınması çiftçilerimizin umudunu tüketti” diye konuştu.

Turanlı, çiftçilerin girdi maliyetlerini düşünmeden, ellerindeki imkanlarla ve bankalardan aldıkları kredilerle ekim yaptığını belirterek zor günler geçirdiklerini dile getirdi.

Ayrıca, zor şartlar nedeniyle birçok çiftçinin şehirlere göç ettiğine dikkat çekerek, desteklerin önemini vurguladı.