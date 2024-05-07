Hasat başlıyor: Çiftçi buğday fiyatının açıklanmasını istiyor

Arpa ve buğdayda hasat Çukurova’da başladı. Güneydoğu’da da hasat 15 gün sonra başlayacak. Çiftçi üründen memnun ancak fiyatın açıklanmamasından dolayı tedirgin..



Üreticinin maliyeti arttı, açıklanacak fiyatın da aynı oranda artması bekleniyor.



Diyarbakır/Sur Ziraat Odası Başkanı Mehmet Demir, üretimin teşviki açısından desteklerin de önemli olduğunu ve rakamın güncellenmesi gerektiğine dikkat çekti." Desteklerin artması lazım, arpada 500 buğdayda 1 liraydı ikiye katlaması lazım." diye konuştu.

Önceki yıl ofislerde yer olmadığı için çiftçi ürününü teslim edememişti. Üretici bu yıl da aynı sorunu yaşamak istemiyor. Oda Başkanı Demir depoların hazırlaması için yetkililere çağrı yaptı.

- Çiftçi hasada girmeden devlet ofisleri hazırlaması lazım. Ofisler depolar dolu, bunları boşlatmazsa yeni ürünü nasıl alacak. Çiftçi perişan olur, onun korkusundayız şu anda.