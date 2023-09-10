Hat-San (HATSN) halka arz oluyor

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. şirketi halka arz onayını geçtiğimiz hafta içerisinde SPK tarafından almıştı. Hat-San Gemi şirketi, 44.330.000 lotunu 22,60 Liradan yatırımcısına dağıtacak. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. şirketi tarafından yapılacak olan halka arzın talep toplama işlemleri bu hafta itibari ile başlıyor.

HALKA ARZ DETAYLARI! HALKA ARZ ŞEKLİ

• Sermaye Artırımı : 33.462.907 Lot

• Ortak Satışı : 10.837.093 Lot (Pekar Grup İnşaat A.Ş.)

Fonun Kullanım Yeri

• %75-85 Yüzer havuz inşası ya da satın alınması.

• %15-25 Elektrik üretim santrali kurulumu, mevcut tesislerin iyileştirilmesi & yenilenmesi.

Fiyat İstikrarı

Planlanmamaktadır.

Satmama Taahhüdü

• 1 Yıl, İhraççı.

• 6 Ay, Ortaklar.

Halka Açıklık Oranı

• %20

Bu hafta içerisinde yapılacak olan talep toplama işleminde toplamda 44.330.000 lot eşit dağıtım yöntemi ile yatırımcıya dağıtılacak. Hat-San halka arzının büyüklüğü ise 1 Milyar Lira olarak açıklandı.

HATSN HALKA ARZI NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK ?

SPK tarafından halka arz onayını alan Hat-San gemi şirketi bu hafta içerisinde yatırımcısından talep toplamaya başlayacak. 22,60 Liradan halka arz olacak şirket, ''14-15 Eylül'' tarihlerinde yatırımcısından talep toplayacak.

Geçtiğimiz son halka arzlara gelen talebe ve Hat-San Halka arzının dağıtacağı lot sayısına bakıldığında, ortalama olarak ''10-16'' lot arasında talepte bulunabilirsiniz.

Bu makale ilk olarak halkaarz.net sitesinde yayınlanmıştır