Hatalı meslek kodu milyonları etkiliyor! Maaş ve emeklilik riske girebilir

Emekli olmayı planlayan milyonlarca çalışan için önemli bir uyarı yapıldı. Uzmanlar, SGK kayıtlarında yer alan meslek kodunun e-Devlet üzerinden düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Meslek kodundaki yanlışlık, hem primlerin hatalı işlenmesine hem de emeklilik hesaplamalarında ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Özellikle basın, gemi, madencilik gibi yıpranma payı (fiili hizmet süresi zammı) uygulanan iş kollarında meslek kodu büyük önem taşıyor. SGK Uzmanı Melis Elmen, “Bazı dönemlerde kodlar yanlış girilmiş olabiliyor. Örneğin satış müdürü olduğunuz halde sistemde çaycı olarak görünüyorsanız, yıpranma hakkınız kaybolur ve emekliliğiniz gecikir,” ifadelerini kullandı.

Hatalı meslek kodu, çalışanın kendi yaptığı emeklilik hesabı ile SGK’nın hesabı arasında ciddi farklılıklar oluşmasına sebep olabiliyor. Uzmanlar, herkesin e-Devlet üzerinden hizmet dökümünü kontrol ederek, yanlışlık varsa işverenden düzeltme talep etmesi gerektiğini hatırlatıyor.