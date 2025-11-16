Şanlıurfa’da beton dökümü sırasında göçük: İki işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, tek katlı iş yeri inşaatında beton dökümü sırasında göçük meydana geldi. Göçükte Sedat Kurt ve Yakup Güneş adlı iki işçi hayatını kaybetti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Şanlıurfa’da beton dökümü sırasında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Yayınlanma: Güncellenme:

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas kırsal Mahallesinde, 2 katlı bir inşaatta beton dökümü sırasında göçük yaşandı. Çökme anında inşaatta çalışan 5 işçi enkaz altında kaldı. Olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından göçük altında kalan Sedat Kurt ve Yakup Güneş isimli iki işçi, ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralı olarak Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan iki işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

