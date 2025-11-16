Bakan Uraloğlu duyurdu: Metro tünelleri acil durumlarda 1,3 milyon kişiye sığınak olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ulaştırma ve haberleşme altyapılarının milli güvenlikteki rolüne dair önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, olağanüstü durumlar ve kriz anlarında bu altyapıların sadece ulaşım ve iletişim değil, aynı zamanda sığınma ve koruma amaçlı da kullanılacağını vurguladı.

F-16 UÇAĞININ SIĞABİLECEĞİ KADAR GENİŞ BİR HACME SAHİP

Bakan Uraloğlu, çift hatlı demiryolu tünellerinin iki adet M60 tankın yan yana geçişine imkân tanıdığını, hatta bir F-16 uçağının dahi sığabileceği kadar geniş bir hacme sahip olduğunu söyledi. “Faydalı genişliği 12,5 metre, yüksekliği 8 metre olan çift hatlı demiryolu tünellerimiz; iki M60 tankın yan yana geçişine imkân tanıyan, hatta bir F-16 uçağının sığabileceği kadar geniş bir hacme sahip,” ifadelerini kullandı. Uraloğlu, demiryolu tünelleri ve makas yapıların gerektiğinde sığınma, barınma ve tahliye amaçlı kullanılabileceğini de ekledi.

METRO TÜNELLERİ ACİL DURUMDA SIĞINAK OLACAK

Bakan, mevcut metro tünellerinin olağanüstü durumlarda yaklaşık 1 milyon 374 bin kişiye acil barınma sağlayabilecek kapasitede olduğunu vurguladı. “Türkiye genelinde 687 kilometre uzunluğunda metro tüneli bulunuyor. Bu hatlar olağanüstü durumlarda yaklaşık 1 milyon 374 bin kişiye acil barınma imkânı sunabiliyor. Sadece İstanbul’da 500 kilometreyi aşan metro tünelleri, güçlü birer sığınak altyapısı oluşturuyor,” dedi. Ayrıca yeni metro hatlarının da planlama aşamasında sığınak vasfı taşıyacak şekilde projelendirileceğini, mevcut hatlarda ise gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirtti.

KRİZ ANINDA DEVLET YAYINLARI

Uraloğlu, Türksat’ın Kahramankazan’daki Uydu Yer Sistemleri Yedeklik Merkezi sayesinde kriz, afet veya kesinti durumlarında devlet yayınlarının yedek istasyona aktarılacağını ve kesintisiz şekilde sürdürüleceğini belirtti. “Normal koşullarda TRT kendi anten sistemleriyle yayın yapıyor. Gerekli durumlarda yayın akışı Türksat’a devredilerek kesintisiz devam ettiriliyor. Kahramankazan’daki Uydu Yer Sistemleri Yedeklik Merkezi ile bu güvence daha da güçlendirildi,” dedi.

TÜRKİYE’NİN DİJİTAL VERİLERİNE STRATEJİK SIĞINAK

Bakan Uraloğlu, Türksat’ın Gölbaşı Yerleşkesi’nde kurulacak yeni veri merkezinin, savaş, deprem ve olağanüstü hallerde Türkiye’nin dijital verilerinin güvenliğini sağlayacağını açıkladı. “Devlet ve kurum verileri, yedekli enerji ve iletişim altyapısıyla tam güvenlik altında saklanacak. Siber saldırı veya iletişim kesintisi yaşansa dahi sistemler güvenli ve kesintisiz altyapıda çalışmaya devam edecek. Böylece e-Devlet Kapısı başta olmak üzere dijital devlet hizmetleri, en zor koşullarda dahi kesintiye uğramadan sürdürülecek,” ifadelerini kullandı.

ALTYAPI YATIRIMLARI

Bakan Uraloğlu, ulaştırma ve haberleşme altyapısının, Sığınak Yönetmeliği’ndeki yeni düzenlemelerle birlikte, milli güvenlik ve sivil koruma sisteminin önemli bir parçası haline geldiğini belirtti. Türkiye genelinde sürdürülen yatırımların ülkenin kriz anlarındaki dayanıklılığını artırdığını vurgulayan Uraloğlu, ulaştırma ve haberleşme ağlarının sığınak, tahliye ve veri güvenliği açısından stratejik önemini yineledi.