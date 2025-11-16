Oto bakım ustasından kritik uyarı: 450 TL’lik masrafı ihmal eden 40 bin TL zararla karşılaşabilir!

Elazığ’da havaların soğumasıyla birlikte araç sahipleri kışlık bakım için oto sanayiye yöneldi. Oto bakım ustası Fatih Yalçınkaya, sürücülerin özellikle antifriz ve akü kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini söyledi. Yalçınkaya, “Şu anda antifrizin fiyatı 450 lira. Antifriz bakımı yapılmazsa blok çatlaması ve hortumlarda donma oluşabilir. Bu durumda masraf 30-40 bin liraya kadar çıkabilir,” dedi.

Kışlık bakımda yağ, su, akü ve cam suyunun eksiksiz ve düzgün olması gerektiğini belirten Yalçınkaya,

“Cam suyu ve antifriz eksik olmamalı. Akünün derecesine mutlaka bakılmalı, 10’un altına düşerse değiştirilmesi gerekir. Bakımı zamanında yapılan araçlarda kış mevsiminde sorun çıkmaz,” uyarısında bulundu.

Vatandaşlara araçlarının kışlık bakımlarını ihmal etmemeleri çağrısında bulunan Yalçınkaya, “Bakımlar yapıldığı takdirde kış aylarında herhangi bir sorun yaşanmaz. Ancak bakımlar ihmal edilirse, özellikle antifriz ve akü arızaları çok ciddi masraflara yol açabilir,” dedi.