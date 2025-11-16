Hangi tarafta olacağınıza karar verin: Mahado’dan orduya isyan çağrısı

Venezuela’da muhalif siyasetçi Maria Corina Machado, Nobel Barış Ödülü’nün kendisine verilmesinin ardından orduya Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun emirlerini dinlememe çağrısında bulundu.

Machado, paylaştığı ses kaydıyla güvenlik güçlerine seslendi.

HANGİ TARAFTA OLACAĞINIZA KARAR VERİN

“Sevgili Venezuelalılar, özgürlük isteyen bu toprakların haykırışı hem ülke içinde hem de dışında giderek büyüyor ve yankılanıyor. 30 milyon kişi olarak, artık çökmeye yüz tutmuş suçlu bir rejime karşı başkaldırıyoruz. Bu rejim tüm halkımızı esir aldı. Bizi sevdiklerimizden ayırdı ve kasıtlı olarak aç bıraktı. Venezuela’nın özgürlük anı geldiğinde bugün bu özgürlük yolunda hangi tarafta olacağınıza karar verin. Olacak olan şey zaten olmaya başladı.”

Machado, “Bu suç rejiminin emirlerine hala uyanlara sesleniyorum: Kendi halkınız için istediğiniz şey bu mu? Bu vahşeti işledikten sonra huzurla uyuyabiliyor musunuz? Çocuklarınız, aileniz, ülkeniz için istediğiniz gelecek bu mu? Bu küçük kızın gözyaşları, tüm Venezuela’nın gözyaşlarıdır. Şunu çok iyi bilin: Eğer şimdi, tam da bu anda harekete geçmezseniz o acı çığlıklar sizi asla terk etmeyecek. Her gece başınızın içinde yankılanacak. Silahlarınızı indirin ve kendi halkınıza saldırmayın. Kahraman olun, suçlu değil. Aileniz için gurur olun, utanç değil. Yaklaşmakta olan o gün geldiğinde bize katıl. Venezuela ve kardeşlerin seni bekliyor.” şeklinde konuştu.

MACHADO’NUN İSRAİL’E VERDİĞİ AÇIK DESTEK

Muhalefet lideri Machado’nun, İsrail’e verdiği açık destek ve Netanyahu hükümetiyle kurduğu yakın temaslar nedeniyle uluslararası kamuoyunda tartışmalara yol açtığı biliniyor. 2025 Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Machado’nun, daha önce Netanyahu’dan Venezuela’ya müdahale için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne aracılık etmesini istediği, iktidara gelmesi halinde İsrail ile diplomatik ilişkileri yeniden kurma vaadinde bulunduğu basında yer almıştı..