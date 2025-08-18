Hazine tek ihaleyle 28 milyar lira borçlandı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği devlet tahvili ihalesiyle toplam 28 milyar 76,3 milyon lira borçlandı. Bakanlık, 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

İHALEYE YOĞUN TALEP

İhalede dönemsel faiz yüzde 22,14 olarak belirlendi. Nominal teklif tutarı 77 milyar 864 milyon lira olurken, nominal satış 8 milyar 100 milyon lira, net satış ise 7 milyar 76,3 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamudan herhangi bir teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcı bankalardan 42 milyar 12,2 milyon liralık teklif toplandı. Bu kesime 21 milyar liralık satış gerçekleştirildi.

Tüm kalemlerle birlikte Hazine, bu ihaleyle toplam 28 milyar 76,3 milyon liralık iç borçlanma gerçekleştirmiş oldu.