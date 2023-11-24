Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik Ulusal Kanal'a Konuştu! Ekonomideki Gelişmeleri Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik Ulusal Kanal'a açıklamalarda bulundu. Ekonomideki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Yardımcısı Çelik, alınan kararların etkisini göstermeye başladığını ifade etti.

- Ekonomi yönetimimizin aldığı kararlar, etkilerini göstermeye başladı. Ülke risk primimizi gösteren CDS'ler yüzde 700 seviyelerinden yüzde 330 seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Şu anda uluslararası kuruluşların ülkemize olan ilgisi gayet olumlu. Enflasyonu kontrol altına almak üzere atılan adımların sonuçlarını da görüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde hep birlitke hem enflasyonu kontrol altına almak hem de vatandaşlarımızın yaşam standartlarını geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceğiz.

Bakan Yardımcısı, "Türkiye'ye dış kaynak geliyor mu?" sorusuna da "Şu anda yoğun ilgileri var. Görüşmelerimiz var. Önümüzdeki dönemde hep beraber sonuçlarını göreceğiz." şeklinde cevap verdi.