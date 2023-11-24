Batan Gemiden Bir Kişinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı! AFAD 8 Kişiyi Aramaya Devam Ediyor

19 Kasım'da Zonguldak'ta meydana gelen yoğun fırtınada, Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi aradeniz Ereğli ilçesi açıklarında mendireğe çarpmış ve batmıştı. O günden bu yana devam eden kayıp 12 kişilik mürettebatı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Daha önce mürettebattan 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken kalan 9 kişiyi arama çalışmaları devam ediyordu.

AFAD 1 Kişinin Daha Cansız Bedenine Ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan mürettebatını arama çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD'dan yapılan son açıklamada, bölgede bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan kuru yük gemisinde kaybolan mürettebatı arama çalışmaları sonucunda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı, 8 kişinin aranmasına devam edildiği belirtildi.