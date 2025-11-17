Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekim ayı verilerini duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu maliyesinin performansına ışık tutan "2025 Yılı Ekim Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gelişmeleri" raporunu kamuoyu ile paylaştı. Bakanlık tarafından açıklanan resmi verilere göre, merkezi yönetim bütçesi, söz konusu dönemde dengeyi tutturamayarak eksi bakiye verdi.

GİDER KALEMİ GELİRLERİN ÜZERİNE ÇIKTI

Ekim ayına ait bilançoda harcamaların, toplanan gelirleri aştığı görüldü. Yayımlanan istatistiklere göre, bu dönemde bütçe giderleri toplamda 1 trilyon 370,3 milyar TL seviyesine ulaştı. Buna karşılık devletin kasasına giren bütçe gelirleri ise 1 trilyon 147,1 milyar TL'de kaldı.

AÇIK 200 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Gelir ve giderler arasındaki bu fark neticesinde bütçe dengesi şaştı. Ortaya çıkan tabloda, harcamaların gelirlerden fazla olması sebebiyle merkezi yönetim bütçesi Ekim ayında toplam 223,2 milyar TL tutarında açık vererek kapandı.

Hazine'den yapılan açıklama şöyle:

2025 yılı Ekim ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 370,3 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 147,1 milyar TL ve bütçe açığı 223,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 212,9 milyar TL ve faiz dışı açık ise 65,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

2025 yılı Ocak-Ekim döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 11 trilyon 592,5 milyar TL, bütçe gelirleri 10 trilyon 152 milyar TL ve bütçe açığı 1 trilyon 440,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 9 trilyon 772,7 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 379,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.