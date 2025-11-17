Terör örgütü PKK, Zap kampından çekildi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi topraklarında bulunan ve bölgedeki hassas noktalardan biri olan Zap kampına ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK, bölgedeki varlığını sonlandırdığını ve söz konusu kamptan geri çekildiğini kamuoyuna ilan etti.

16 KASIM AKŞAMI HAREKETE GEÇİLDİ

Örgüt cephesinden yapılan bilgilendirmede, sahadaki unsurların yer değiştirmesine ilişkin detaylar paylaşıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır"