Hazinenin Borcu Katlanıyor! Son 5 Ayda 1,5 Trilyonluk Artış Yaşandı

Hazinenin borç stoku büyüdükçe büyüyor. Hazinenin borcu son beş ayda bir buçuk trilyon daha artış gösterdi.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre merkezi yönetim borç stoku bu yıl ocak-ekim döneminde yüzde 55,6 oranında 2,2 trilyon lira büyüyerek 6,3 trilyon liraya ulaştı.

Bu dönemde iç borç stoku 1 trilyon 61,5 milyar liralık net artışla 2 trilyon 966,8 milyar liraya, dış borç stokunun TL karşılığı da net 1 trilyon 181,2 milyar liralık artışla 3 trilyon 310,1 milyar liraya yükseldi.

Ekim sonu itibarıyla iç borcun 747,2 milyar liralık bölümü döviz cinsi kamu borçlanma kağıdı ihracı kaynaklı borçlar kaynaklı.

Merkezi yönetim borcunda ocak-ekim döneminde kaydedilen büyümenin 701,8 milyarı ilk beş ayda, 1 trilyon 540,8 milyarı ise yeni ekonomi yönetiminin görevi devraldığı haziran başından bu yana geçen son beş ayda oldu.

TL cinsi iç borç stoku ilk beş ayda net 382,1 milyar, izleyen beş ayda 445,4 milyar lira büyürken, ilk beş ayda sadece 60,7 milyar lira artan dövize dayalı iç borçlar son beş ayda 173,3 milyar lira büyüdü.