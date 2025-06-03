Haziran ayı kira artış oranı belli oldu

TÜİK’in mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte haziran ayında konut kiralarına uygulanacak artış oranı da belli oldu. 12 aylık TÜFE ortalamasına göre kira zammı en fazla yüzde 45,8 olacak. Bu oran, milyonlarca kiracı ve ev sahibi için yasal sınır anlamına geliyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Haziran ayı kira artış oranı belli oldu
Yayınlanma:

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, konut kira artış oranını belirleyen 12 aylık ortalama tüketici fiyat endeksi (TÜFE) de netleşti. Buna göre haziran ayında yapılacak kira artışlarında üst sınır yüzde 45,8 olarak belirlendi.

MAYIS ENFLASYONU YÜZDE 1,53 OLDU

TÜİK verilerine göre mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 1,53 olarak gerçekleşti. Bu veriyle birlikte 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 45,8 seviyesinde sabitlendi. Konut kiralarında uygulanacak artışlar da bu oranın üzerinde olamayacak.

Mayıs enflasyonu açıklandı: Beklentilerin altında kaldı, yıllık oran yüzde 35,41 olduMayıs enflasyonu açıklandı: Beklentilerin altında kaldı, yıllık oran yüzde 35,41 olduEkonomi
Günün Manşetleri
Bayram tatili planı yapanlar dikkat
Hollanda'da hükümet düştü!
Mayıs enflasyonu açıklandı
11 ilde suç zinciri çözüldü
CHP Kurultayı iddianamesi kabul edildi
Haziran geldi ama yağış bitmedi
İstanbul'da tarihi buluşma
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü toplattı
Kamu işçilerinden grev mesajı
CHP'li Başkan sessiz, işçiler sahipsiz
Çok Okunanlar
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Bir zam daha geldi, litresi cep yakacak Bir zam daha geldi, litresi cep yakacak
Memur ve emekli maaşlarında 5 aylık zam oranı netleşti! Memur ve emekli maaşlarında 5 aylık zam oranı netleşti!
BİM’e Google TV sürprizi! BİM’e Google TV sürprizi!
Muğla'da korkutan deprem: 1 kişi hayatını kaybetti Muğla'da korkutan deprem: 1 kişi hayatını kaybetti