Haziran ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, konut kira artış oranını belirleyen 12 aylık ortalama tüketici fiyat endeksi (TÜFE) de netleşti. Buna göre haziran ayında yapılacak kira artışlarında üst sınır yüzde 45,8 olarak belirlendi.

MAYIS ENFLASYONU YÜZDE 1,53 OLDU

TÜİK verilerine göre mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 1,53 olarak gerçekleşti. Bu veriyle birlikte 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 45,8 seviyesinde sabitlendi. Konut kiralarında uygulanacak artışlar da bu oranın üzerinde olamayacak.