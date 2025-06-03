Haziran ayı kira zam oranı belli oldu! İşte büyük zam
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte konut ve iş yeri kiralarına yapılacak zam oranı da netleşti. Yeni oran, ev sahipleri ve kiracılar için önemli bir değişiklik anlamına geliyor.
TÜİK’in yayımladığı verilere göre, mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,53, yıllık bazda ise yüzde 35,41 olarak gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda iş yeri kiralarında uygulanacak zam oranı yüzde 45,80 olarak belirlendi.
Geçtiğimiz ay kira artış oranı yüzde 48,73 düzeyindeydi. Haziran itibarıyla iş yeri kira sözleşmesi yenilenecek olan mülk sahipleri ve kiracılar için uygulanacak artış oranı bu ay yüzde 45,80 olacak.
▪️ iş yeri kiralarında zam hesabı (örnek tablolar)
Mevcut kira: 15.000 TL
Zam oranı: %45,80
Yeni kira: 21.870 TL
Mevcut kira: 20.000 TL
Zam oranı: %45,80
Yeni kira: 29.160 TL
Mevcut kira: 25.000 TL
Zam oranı: %45,80
Yeni kira: 36.450 TL
Mevcut kira: 30.000 TL
Zam oranı: %45,80
Yeni kira: 43.740 TL
Mevcut kira: 40.000 TL
Zam oranı: %45,80
Yeni kira: 58.320 TL
Not: Konut kiralarında uygulanan yüzde 25 zam sınırı halen yürürlükte olduğu için bu oran yalnızca iş yeri kiralamalarında geçerlidir.