Hububat üretiminde tarihi rekor: İlk kez 700 milyon ton aşıldı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun açıkladığı verilere göre, 2024 yılı itibarıyla hububat üretimi ilk kez 700 milyon ton barajını aştı. Üretim, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,5 artarak 706,5 milyon tona ulaştı. Ülke, son 9 yıldır üretimde 650 milyon ton seviyesinin üzerinde bir performans sergiliyordu.

2024 yılı hububat üretiminde tahıl ürünlerinin yıllık yüzde 1,7 oranında artış gösterdiği belirtildi.

EKİM ALANLARI VE VERİMLİLİK ARTTI

Üretimdeki artışın temel faktörlerinden biri, ekim alanlarının genişlemesi oldu. Hububat ekim alanı, geçen yıla kıyasla yüzde 0,3 artarak 119 milyon hektara ulaştı. Ayrıca birim alandaki verimlilikte de yüzde 1,3’lük bir artış kaydedildi.

Çin’in tarımsal üretiminde elde ettiği bu başarı, artan nüfus ve gıda güvenliği politikaları açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar, üretimdeki artışın sürdürülebilir tarım uygulamaları ve modern tekniklerin yaygınlaşmasına bağlı olduğunu belirtiyor.