Hububat üretiminde tarihi rekor: İlk kez 700 milyon ton aşıldı

Çin’in 2024 yılı hububat üretimi, geçen yıla göre yüzde 1,5 artarak 706,5 milyon tona ulaştı. Bu rakam, ülkenin tarımsal üretiminde bir dönüm noktası olarak kaydedildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hububat üretiminde tarihi rekor: İlk kez 700 milyon ton aşıldı
Yayınlanma:

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun açıkladığı verilere göre, 2024 yılı itibarıyla hububat üretimi ilk kez 700 milyon ton barajını aştı. Üretim, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,5 artarak 706,5 milyon tona ulaştı. Ülke, son 9 yıldır üretimde 650 milyon ton seviyesinin üzerinde bir performans sergiliyordu.

2024 yılı hububat üretiminde tahıl ürünlerinin yıllık yüzde 1,7 oranında artış gösterdiği belirtildi. 

EKİM ALANLARI VE VERİMLİLİK ARTTI

Üretimdeki artışın temel faktörlerinden biri, ekim alanlarının genişlemesi oldu. Hububat ekim alanı, geçen yıla kıyasla yüzde 0,3 artarak 119 milyon hektara ulaştı. Ayrıca birim alandaki verimlilikte de yüzde 1,3’lük bir artış kaydedildi.

Çin’in tarımsal üretiminde elde ettiği bu başarı, artan nüfus ve gıda güvenliği politikaları açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar, üretimdeki artışın sürdürülebilir tarım uygulamaları ve modern tekniklerin yaygınlaşmasına bağlı olduğunu belirtiyor.

Sahte içki tehlikesi: “Küçücük bir keyif hayatınızı altüst edebilir”Sahte içki tehlikesi: “Küçücük bir keyif hayatınızı altüst edebilir”Sağlık
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Iraklı mevkidaşıyla görüştüMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Iraklı mevkidaşıyla görüştüDış Politika

Kaynak: Anadolu Ajansı

çin hububat
Günün Manşetleri
Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
Reyhanlı saldırısının faili 11 yıl sonra yakalandı
AKOM İstanbul'u uyardı
Ankara'da su fiyatına zam geldi
51 bin 433 iç güvenlik operasyonu düzenlendi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'yi hedef aldı
Bakan Ersoy, TBMM'de milletvekillerinin sorularını yanıtladı
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması
Meteoroloji'den 2 bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı
İsrail, Suriye'ye hava saldırıları düzenledi
Çok Okunanlar
6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AKOM İstanbul'u uyardı AKOM İstanbul'u uyardı
Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
Vatandaş BEDAŞ'tan şikayetçi Vatandaş BEDAŞ'tan şikayetçi
Reyhanlı saldırısının faili 11 yıl sonra yakalandı Reyhanlı saldırısının faili 11 yıl sonra yakalandı