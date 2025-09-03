Hükümetten Emlak Vergisinde kritik hamle: Yükselişler durdurulacak!

Bina rayiç bedellerinde yüzde 500’e varan artışın ardından emlak vergisinde de yükseliş bekleniyor. Büyükşehirlerde artışlar yüzde 1400’e kadar ulaşırken, rayiç bedellerindeki beklenmedik artış vatandaşların tepkisini çekti. Şimdiden çok sayıda kişi dava açma hazırlığında.

HÜKÜMETTEN YASAL DÜZENLEME AÇIKLAMASI

Hükümet tepkilere kayıtsız kalmadı ve yasal düzenleme ile sorunun çözüleceğini duyurdu.

2026’DAKİ EMLAK VERGİSİ ARTIK GERÇEK PİYASA KOŞULLARINI YANSITACAK

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, 2026’da uygulanacak emlak vergilerinde, gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarının vatandaşları zor durumda bırakmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Demir, vatandaşların vergi tarafındaki endişelerini yakından takip ettiklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak bu süreci en ince ayrıntısına kadar takip ediyoruz” dedi.

2 FORMÜL ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuya ilişkin talimatını hatırlatarak, ekim ayında Cumhurbaşkanına tekliflerini sunacaklarını belirtti. Demir, “Müdahale edilecek iki yöntem var. Birincisi, arsa birim metre karesine müdahale ederek rayiç bedeline sınırlama getirmek. İkincisi ise oluşacak emlak vergisinin mevcutla mukayese edildiğinde sınırlama getirmek. Bunun teknik çalışmalarını yapıyoruz. Teknik olarak, bununla ilgili kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2026’dan önce çıkması gerekiyor” ifadelerini kullandı.