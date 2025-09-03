Meteoroloji açıkladı: Bu illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Eylül 2025 Cuma günü birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yaz ortasında beklenmedik şekilde etkili olacak yağışların, vatandaşları hazırlıksız yakalayabileceği belirtildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Meteoroloji açıkladı: Bu illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Yayınlanma:

Meteoroloji’nin yaptığı açıklamaya göre, 5 Eylül Cuma günü sağanak yağışların etkili olacağı iller şöyle sıralandı:

Kütahya
Ardahan
Kars
Ağrı
Balıkesir
Bilecik
Eskişehir
Erzurum
Bingöl
Muş
Artvin
Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Sıcaklık rekorları geliyor! Meteoroloji bu 12 şehre dikkat çektiSıcaklık rekorları geliyor! Meteoroloji bu 12 şehre dikkat çektiYurt
Altın fiyatları tırmanıyor: Fed’in kararıyla yeni rekorlar gelebilirAltın fiyatları tırmanıyor: Fed’in kararıyla yeni rekorlar gelebilirEkonomi
sağanak yağış Hava durumu
Günün Manşetleri
Türkiye’nin ilk yapay zeka yasası TBMM’de
Başkan yardımcısından çarpıcı iddia
Çocuk suçlulara verilecek cezalar belli oldu
Kira artış tavanı ne kadar oldu?
Çayda boya, gazlı içeceklerde ilaç!
Türkiye’nin Ağustos ayı dış ticaret raporu açıklandı
Gürsel Tekin’den CHP İstanbul için kritik mesaj
Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine baskın
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine dev operasyon
Doğu Perinçek Kemeraltı esnafıyla buluştu
Çok Okunanlar
Sıcaklık rekorları geliyor! Meteoroloji bu 12 şehre dikkat çekti Sıcaklık rekorları geliyor! Meteoroloji bu 12 şehre dikkat çekti
15 ilde sağanak yağış etkili olacak 15 ilde sağanak yağış etkili olacak
Altında tarihi zirve: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altında tarihi zirve: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
1.250.000 TL’ye 32 günde ne kadar kazanılır? 1.250.000 TL’ye 32 günde ne kadar kazanılır?
Kira artış tavanı ne kadar oldu? Kira artış tavanı ne kadar oldu?