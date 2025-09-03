Meteoroloji açıkladı: Bu illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Eylül 2025 Cuma günü birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yaz ortasında beklenmedik şekilde etkili olacak yağışların, vatandaşları hazırlıksız yakalayabileceği belirtildi.
Yayınlanma:
Meteoroloji’nin yaptığı açıklamaya göre, 5 Eylül Cuma günü sağanak yağışların etkili olacağı iller şöyle sıralandı:
Kütahya
Ardahan
Kars
Ağrı
Balıkesir
Bilecik
Eskişehir
Erzurum
Bingöl
Muş
Artvin
Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.