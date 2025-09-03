Meteoroloji açıkladı: Bu illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji’nin yaptığı açıklamaya göre, 5 Eylül Cuma günü sağanak yağışların etkili olacağı iller şöyle sıralandı:

Kütahya

Ardahan

Kars

Ağrı

Balıkesir

Bilecik

Eskişehir

Erzurum

Bingöl

Muş

Artvin

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.