Hükümetten kamu işçisine yüzde 16 zam teklifi: Türk-İş’ten eylem kararı

Beşinci toplantıda gelen teklife göre, kamu işçilerine ilk altı ay için yüzde 16 zam önerildi. Yüzde 50 zam talebinde bulunan sendikalar ise bu oranı kabul edilemez buldu. TÜRK-İŞ eylem takvimini açıkladı.

Türk-İş: “Bu rakamlar kabul edilemez”

Görüşmelerde hükümetin sunduğu zam teklifine göre;

altı ay için yüzde 16,

altı ay için yüzde 8,

altı ay için yüzde 7,

altı ay için ise yüzde 5 oranında artış öngörülüyor.

Oysa sendikaların her dönem için zam talebi yüzde 25 seviyesindeydi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, gelen teklifin ardından yaptığı açıklamada tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Bu rakamlar asla kabul edilemez. Kamu Koordinasyon Kurulumuzu topladık, artık ne yapacağımızı konuşacağız.”

HAK-İŞ temsilcisi Halil Çukutli de tepkisini dile getirerek şunları söyledi:

“Enflasyonun sorumlusu işçiler değil. Bu teklif adaletsizdir.”

“bu yaz çok sıcak geçecek”

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, eylem sürecine girildiğini şu sözlerle duyurdu:

“Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile görüşeceğiz. Çarşamba günü ise Türkiye genelindeki sendika temsilcilerimizle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde olacağız. Bu yaz çok sıcak bir yaz olacak.”

Atalay, ilerleyen haftalar için de yeni eylem takvimlerinin oluşturulacağını ve Haziran sonu itibarıyla grev süreçlerinin başlayabileceğini ifade etti.