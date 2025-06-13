Hükümetten kamu işçisine yüzde 16 zam teklifi: Türk-İş’ten eylem kararı

Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin merakla beklediği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hükümet teklifini sundu.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Hükümetten kamu işçisine yüzde 16 zam teklifi: Türk-İş’ten eylem kararı
Yayınlanma:

Beşinci toplantıda gelen teklife göre, kamu işçilerine ilk altı ay için yüzde 16 zam önerildi. Yüzde 50 zam talebinde bulunan sendikalar ise bu oranı kabul edilemez buldu. TÜRK-İŞ eylem takvimini açıkladı.

Türk-İş: “Bu rakamlar kabul edilemez”

Görüşmelerde hükümetin sunduğu zam teklifine göre;

altı ay için yüzde 16,
altı ay için yüzde 8,
altı ay için yüzde 7,
altı ay için ise yüzde 5 oranında artış öngörülüyor.

Oysa sendikaların her dönem için zam talebi yüzde 25 seviyesindeydi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, gelen teklifin ardından yaptığı açıklamada tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Bu rakamlar asla kabul edilemez. Kamu Koordinasyon Kurulumuzu topladık, artık ne yapacağımızı konuşacağız.”

HAK-İŞ temsilcisi Halil Çukutli de tepkisini dile getirerek şunları söyledi:

“Enflasyonun sorumlusu işçiler değil. Bu teklif adaletsizdir.”
“bu yaz çok sıcak geçecek”

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, eylem sürecine girildiğini şu sözlerle duyurdu:

“Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile görüşeceğiz. Çarşamba günü ise Türkiye genelindeki sendika temsilcilerimizle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde olacağız. Bu yaz çok sıcak bir yaz olacak.”

Atalay, ilerleyen haftalar için de yeni eylem takvimlerinin oluşturulacağını ve Haziran sonu itibarıyla grev süreçlerinin başlayabileceğini ifade etti.

Türk-İş ve Vatan Partisi’nden Dyson işçilerine destek: "Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz”Türk-İş ve Vatan Partisi’nden Dyson işçilerine destek: "Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz”Yurt
Sivas Valisi uyardı! Kene alarmı: 7 can kaybı, 39 vakaSivas Valisi uyardı! Kene alarmı: 7 can kaybı, 39 vakaYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

türk iş eylem
Günün Manşetleri
Türk-İş ve Vatan Partisi’nden Dyson işçilerine destek
Vatan Partisi'nden uyarı
Erdoğan'dan İsrail’in İran saldırısına sert tepki
Pezeşkiyan'dan ilk açıklama geldi
İsrail'den Tebriz'e hava saldırısı
İsrail'in, İran'a saldırısına Perinçek'ten çıkış
Sanal kumar çetelerine darbe
İsrail'den İran'a terör saldırısı
Kamu işçileri için zam masası kuruluyor
Gazze’de can kaybı 55 bini geçti
Çok Okunanlar
Altın fiyatları yeniden hareketlendi Altın fiyatları yeniden hareketlendi
Altında piyasa yükseldi, İslam Memiş uyardı: Gram altın için yeni rakamı açıkladı! Altında piyasa yükseldi, İslam Memiş uyardı: Gram altın için yeni rakamı açıkladı!
Toz taşınımı ve sağanak aynı anda geliyor! İşte il il son durum Toz taşınımı ve sağanak aynı anda geliyor! İşte il il son durum
Faiz zirveye çıktı Faiz zirveye çıktı
2025 yazı nasıl geçecek? Uzman isim açıkladı, hazırlıklı olun! 2025 yazı nasıl geçecek? Uzman isim açıkladı, hazırlıklı olun!