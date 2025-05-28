IBAN ile para gönderenler dikkat: Havale ve EFT’te SMS onayı zorunlu mu?

Bazı haberlerde 1 Haziran itibarıyla para transferlerinde SMS onayı zorunlu olacak denilse de, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) çift aşamalı doğrulama sistemi getireceği iddialarına karşın, bankacılık çevrelerinden yapılan açıklamada, internet ve mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirilen para transferlerinde SMS onayının zorunlu tutulmayacağı vurgulandı.

CNBC-e’nin aktardığı bilgilere göre, mevcut uygulamalarda değişiklik olmayacak ve müşterilerin para transferi işlemlerinde ek SMS onayı talep edilmeyecek.