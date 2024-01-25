İBB'den 2024 yılında emekliye destek parası mı var? İBB 2.500 TL desteği kimlere verecek?

31 Mart 2023 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum olarak açıklandı. Kurum, seçim öncesi hızlı bir çalışmaya imza attı. Sokak sokak semt semt gezen Kurum, vatandaşı dinledi. 25 Ocak 2023 tarihinde ise Kurum, yapacağı seçim kampanyasını açıkladı.

İBB 2024 YILINDA EMEKLİYE EK PARA MI VERECEK?

Murat Kurum'un açıklamaları arasında yer alan emekliye destek kampanyası dikkat çekti. Nitekim 2024 yılında en düşük emekli maaşının 10 bin olması tepkilere neden olmuştu. Emeklilerin yüksek ve düşük maaş arasındaki farkı mecliste onaylanması akabinde Belediye başkan adayı Murat Kurum'un açıklaması emeklilerin yüzünü mü güldürecek?

İBB 2.500 TL KİMLERE VERECEK?

Murat Kurum özellikle düşük maaş alan ihtiyaç sahibi emekliler için İstanbul kartlarına her ay 2.500 TL yardım parası ekleneceğini belirtti. Marketlerde geçerli olan bu destek fonu için düşük emekli maaşı alanların yararlanacağı iddia edildi. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere de ek ödemeler sağlanacak. Özellikle İBB anlaşmalı olduğu marketlerde ek ücretler sayesinde alışverişler yapılabilecek.