İkinci teklif ne zaman gelecek? Memur ve emekli zammında belirsizlik büyüyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur ve emekli maaş zamlarına ilişkin ikinci teklifin hala gelmediğini belirterek, teklifin bugün iletilmesi gerektiğini vurguladı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştüğünü belirten Yalçın, "Kamu görevlileri ve emeklilerimiz işveren tarafından gelecek ikinci teklifi bekliyor. Şu ana kadar teklifle ilgili bir cümle hala kurulmadı." ifadelerini kullandı.

YALÇIN: TEKLİFİN BUGÜN GELMESİ GEREKİYOR

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olarak yaptığı açıklamada, toplu sözleşme takvimi kapsamında ikinci zam teklifinin bugün masaya gelmesi gerektiğini belirtti. Yalçın, “Bakan Vedat Işıkhan ile görüştüm. Teklifin bugün gelmesi gerekiyor!” diyerek işveren tarafını sorumluluk almaya çağırdı.

Toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci teklif için kritik günlerden geçiliyor. Kanun gereği müzakere süresinin tamamlanmasına yalnızca 4 gün kalmışken, kamu işveren heyetinden yeni bir teklif sunulmuş değil. Yalçın, “Masanın toplanması ve müzakere edilebilir bir teklifin acilen gelmesi, kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin beklentilerinin karşılanması son derece önemli.” sözleriyle duruma dikkat çekti.

İLK TEKLİF TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kamu işveren tarafı ilk teklifinde 2026 yılı için yüzde 10 + yüzde 6, 2027 yılı için ise yüzde 4 + yüzde 4 zam önermişti. Memur-Sen bu teklifi yetersiz bulmuş ve kamuoyuna yaptığı açıklamayla reddettiğini duyurmuştu.

Toplu sözleşme görüşmelerinde zam pazarlığı kritik aşamaya gelirken, gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çevrildi. Memur-Sen, takvime uyulmasını ve kamu çalışanlarının beklentilerinin karşılanmasını istiyor. Yalçın açıklamasında, “Teklif yenilensin, takvime uyulsun talebimiz karşısında Sn. Bakan’ın açıklama yapmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.