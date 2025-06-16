İklim krizi deri sanayisini vurdu: Üretim dibe vurdu, satışlar yüzde 60 düştü

İklim krizinin etkileri Türkiye ekonomisinin çeşitli sektörlerinde hissedilmeye devam ediyor. Küresel sıcaklık artışlarının, deri giysi talebini düşürmesiyle birlikte Uşak'ta faaliyet gösteren deri sanayisi büyük yara aldı. Son veriler, deri üretimi ve satışlarında yaşanan düşüşün boyutlarını gözler önüne serdi.

Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde, ülkenin dört bir yanından getirilen küçükbaş ve büyükbaş hayvan derileri işleniyor. Ancak özellikle küçükbaş derilere olan talepte keskin bir düşüş yaşanıyor.

ÜRETİMDE SERT DÜŞÜŞ: 35 MİLYONDAN 20 MİLYONA

Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Güngör, son 5 yılda işlenen küçükbaş deri sayısının 35 milyondan 20 milyona gerilediğini açıkladı. 2023 yılı itibarıyla bu sayının 22 milyon olduğunu belirten Güngör, 2024 yılı için öngörülerinin ise 20 milyon seviyelerinde olduğunu söyledi.

Güngör, özellikle küçükbaş derinin giysilik üretimde kullanıldığını ancak sıcaklık artışları nedeniyle deri kıyafetlere olan ilginin azaldığını vurguladı. “Dünyadaki küresel ısınmadan dolayı deriden ciddi anlamda bir kaçış var,” diyen Güngör, deri mont ve ceket gibi ürünlerin artık daha az tercih edildiğini belirtti.

KURBAN DERİLERİNDE DE AZALMA VAR

Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanlardan elde edilen derilerin toplam üretimde yaklaşık yüzde 15’lik bir paya sahip olduğunu belirten Güngör, bu yıl organize sanayi bölgesine 200 bin kurbanlık derisi geldiğini, sevkiyatların ise ay sonuna kadar devam edeceğini aktardı. Ancak önceki yıllara kıyasla bu alanda da düşüş yaşandığını ifade etti.

SATIŞLAR DURMA NOKTASINDA

Uşak’ta 35 yıldır deri ürünleri üreten Murat Çalışkan ise, deri kıyafetlerin mevsim geçişlerine bağlı olarak tercih edildiğini ancak iklim değişikliğiyle birlikte artık bu geçiş dönemlerinin yaşanmadığını söyledi. Çalışkan, "Aşırı soğuk havalarda bu deri kıyafetler giyilmiyor. İnsanı soğuğa karşı fazla muhafaza etmiyor. Çok sıcak olduğu zaman da giyilmiyor. İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinde tercih edildiği için bu şekilde satışlar oluyordu. İklimlerin değişmesiyle birlikte ne zaman hangi mevsimi yaşayacağımızı biz de bilmiyoruz. Bu da bizim satışlarımızı etkiliyor." diye konuştu.

Çalışkan, sıcaklıklara bağlı olarak deri mont, pantolon ve ceket gibi ürünlerin satışının azaldığını dile getirerek, "Deri mont, ceket gibi ürünleri satamadığımız için deriden cüzdan, ayakkabı, kemer, çanta, şapka gibi ürünlere yönelmeye başladık. Geçiş mevsimlerini yaşamadığımız için satışlarımızda yüzde 50-60 düşüş oldu." dedi.