İlaçta kur sıkıntısı kapıda!

"İlaca ulaşmamız zorlaşacak. Güncel avro kuru ile ilaçta belirlenen kur arasında yarı yarıya bir fark var."

İlaçların fiyatlandırmasında kullanılan avro kuruna 2023 Aralık ayında yüzde 25 zam gelmiş ve avro kuru 17 lira 55 kuruş olmuştu.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar ile birlikte, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan avro kuru 2024 yılında da uygulanmaya devam edecek.

Çünkü serbest piyasada avro kuru 33 lira 69 kuruştan işlem görüyor. İthal edilen ilaçlarda uygulanan avro kuru ise 17 lira 55 kuruş. Güncel kur ile yarı yarıya fark var. Bu da hastaların ilaca erişimini zorlaştırıyor.

"Yurt dışında güncel dolar ya da avro ile ürettikleri ürünü, Türkiye'de yarı fiyatına üretmek istemeyecekler."

"İlaç fiyatı belirleme sistemindeki formülün değişmesi, günümüz koşullarına ülkemizin gerçeklerine göre reaiize edilmesini istiyorum. Ya da bununla ilgili bir çözüm üretilsin ki biz hastalarımıza yok demekten bıktık."

Eczacılar güncel kur ve ilaç kurundaki fark nedeniyle, ilaç yoklarına yeni yoklar eklenebilir diyor.