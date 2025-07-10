İnşaat maliyetlerinde frene basıldı! 5 ayın en düşük artışı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, inşaat sektöründe maliyetler aylık bazda yüzde 0,88 artarak yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda ise maliyet artışı yüzde 22,40 olarak kaydedildi.

Dünya Gazetesi'ne göre, bu veriler, özellikle konut ve altyapı yatırımları açısından önemli bir gösterge olurken, maliyet baskılarının geçici de olsa yavaşladığına işaret etti.

MALZEME VE İŞÇİLİK ENDEKSLERİNDE SINIRLI ARTIŞ

Mayıs ayında malzeme endeksi aylık yüzde 1,09, işçilik endeksi ise yüzde 0,52 oranında arttı. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 17,81, işçilik endeksi ise yüzde 31,39 oranında yükseldi. Bu durum, işçilik maliyetlerinin malzeme maliyetlerine göre çok daha hızlı arttığını gösteriyor.

Bina inşaatı maliyet endeksi ise Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,81, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,46 oranında arttı. Alt kırılımlara bakıldığında malzeme fiyatları yüzde 1,08, işçilik fiyatları ise yalnızca yüzde 0,35 oranında arttı.

Yıllık bazda ise bina inşaatında malzeme fiyatları yüzde 18,24, işçilik ise yüzde 30,40 oranında artış gösterdi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, aylık bazda yüzde 1,11, yıllık bazda ise yüzde 22,20 oranında artış gösterdi. Bu kategoride malzeme ve işçilik maliyetleri neredeyse eşit düzeyde, yüzde 1,11 ve yüzde 1,12 artış gösterdi.

Ancak yıllık kıyaslamada malzeme fiyatları yüzde 16,46 artarken, işçilik endeksi yüzde 35,03 gibi çarpıcı bir artışa sahne oldu.