Isparta’da otları yakmak isterken yangın çıkardı: 2 ev, 1 ahır ve arazi küle döndü

Isparta’da bir vatandaşın bahçede ateş yakmasıyla başlayan yangın 2 evi, 1 ahırı ve 2 dönümlük araziyi kül etti. Alevler rüzgarla büyüdü, ekipler saatlerce müdahale etti.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Isparta’da otları yakmak isterken yangın çıkardı: 2 ev, 1 ahır ve arazi küle döndü
Yayınlanma:

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Beyköy Köyü’nde bir vatandaşın bahçede ot yakmasıyla başlayan yangın kısa sürede kontrolden çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler 2 evi, 1 ahırı ve 2 dönümlük araziyi küle çevirdi.

Yangın saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa H. isimli vatandaş, evinin bahçesinde biriken kuru otları ateşe verdi. Ancak kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki yapılara sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Şarkikaraağaç ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Köy halkı da yangına müdahale etti. Yoğun çabanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak 2 ev, 1 ahır ve 2 dönümlük arazi tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangına sebep olan Mustafa H. gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yanan yapıların kendisine ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tapuda rekor! Satışlar yüzde 15 arttı, harç gelirleri 62 milyarı geçtiTapuda rekor! Satışlar yüzde 15 arttı, harç gelirleri 62 milyarı geçtiGündem
Deniz güvenliği riske girdi: Kocaali ve Kaynarca’da denize girilmesi yasaklandı, Karasu için uyarı varDeniz güvenliği riske girdi: Kocaali ve Kaynarca’da denize girilmesi yasaklandı, Karasu için uyarı varYurt
2025 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler ne zaman açıklanacak? Tercih süreci nasıl işleyecek?2025 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler ne zaman açıklanacak? Tercih süreci nasıl işleyecek?Eğitim
yangın ısparta
Günün Manşetleri
117 FETÖ hükümlüsü daha akladı: Türkiye tazminat ödeyecek
21 İLDE DEV OPERASYON!
ŞİLE BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA!
Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı
İletişim Başkanlığı’na yeni bir isim mi atanacak?
CHP’de şok istifa! İki isim partiden ayrıldı
ERDOĞAN'DAN NET ÇIKIŞ
Bakan Tekin'den dikkat çeken açıklama
"HUZUR İSTANBUL"DA DEV OPERASYON
ZEYDAN KARALAR TUTUKLANDI!
Çok Okunanlar
Altın fiyatları el yakıyor Altın fiyatları el yakıyor
Akaryakıtta son durum ne? Akaryakıtta son durum ne?
A101’de dev kampanya başladı A101’de dev kampanya başladı
Burhanettin Duran, İletişim Başkanı oldu Burhanettin Duran, İletişim Başkanı oldu
Sürücüler dikkat! Sürücüler dikkat!