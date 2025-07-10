Isparta’da otları yakmak isterken yangın çıkardı: 2 ev, 1 ahır ve arazi küle döndü

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Beyköy Köyü’nde bir vatandaşın bahçede ot yakmasıyla başlayan yangın kısa sürede kontrolden çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler 2 evi, 1 ahırı ve 2 dönümlük araziyi küle çevirdi.

Yangın saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa H. isimli vatandaş, evinin bahçesinde biriken kuru otları ateşe verdi. Ancak kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki yapılara sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Şarkikaraağaç ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Köy halkı da yangına müdahale etti. Yoğun çabanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak 2 ev, 1 ahır ve 2 dönümlük arazi tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangına sebep olan Mustafa H. gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yanan yapıların kendisine ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.